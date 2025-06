Reprodução Câmara vota contra a MP do IOF





A Câmara dos Deputados derrubou nesta quarta-feira (25) a MP(Medida Provisória) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) que elevava o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

A votação foi realizada em regime de urgência após decisão do presidente da Casa, Hugo Motta(Republicanos). O movimento foi interpretado como uma resposta direta do Legislativo ao Planalto, que decidiu manter seu posicionamento diante da pressão parlamentar. A decisão foi tomada com 383 votos favoráveis e 98 contra a suspensão do projeto.

A derrubada da MP ocorre em meio a críticas sobre o aumento da carga tributária. Deputados alegam que o país não comporta mais elevação de impostos e defendem que o governo priorize o corte de gastos, inclusive em áreas como saúde e educação, ou com a estrutura administrativa, reduzindo ministérios e cargos comissionados.

Parlamentares também apontam que o IOF, originalmente criado com caráter regulatório para controle de fluxo financeiro, não deveria ser utilizado como instrumento de arrecadação.

A edição de decretos e medidas provisórias sem negociação prévia com o Congresso foi um dos pontos de insatisfação.

Deputados consideram que aumentos tributários devem ser discutidos por meio de leis ordinárias ou complementares, observando regras como o princípio da noventena.

Durante os debates, houve críticas específicas ao impacto da MP sobre a população de menor renda, com o encarecimento de seguros de saúde, vida e veículos.





Também foi mencionado o efeito sobre regiões sujeitas a desastres naturais, como Santa Catarina, onde o aumento do custo de seguros tem impacto direto sobre a população.

O setor do agronegócio também reagiu negativamente. A taxação de instrumentos como as LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) foi alvo de contestação da bancada ruralista, que argumenta que a medida eleva o custo do crédito rural.

Na semana anterior, a urgência da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314/25, que suspende o decreto do IOF, já havia sido aprovada por ampla maioria: 346 votos favoráveis contra 97. O resultado antecipou o cenário desfavorável para o governo na votação desta quarta-feira.

Parlamentares cobram do Executivo propostas estruturais para o equilíbrio fiscal, como a redução de isenções tributárias, estimadas em R$ 800 bilhões, e uma reforma administrativa para contenção de despesas.

Posição do governo Lula

Agencia Brasil/reprodução O Ministério da Fazenda defende a medida para equilibrar as contas públicas





O Ministério da Fazenda defende a medida para equilibrar as contas públicas. O governo Lula argumenta que o aumento do IOF é essencial para compensar a perda de arrecadação decorrente de outras medidas, como a desoneração de impostos em setores específicos ou ajustes fiscais.

A taxação de investimentos como LCIs, LCAs e seguros visa ampliar a base tributária e garantir recursos para cumprir metas fiscais, especialmente em um contexto de pressão por maior responsabilidade fiscal.

O Executivo sustenta que o IOF, por ser um imposto regulatório, pode ser ajustado por decreto, sem necessidade de aprovação legislativa prévia, desde que respeite os limites constitucionais.

A MP 1.303/25, por sua vez, é apresentada como um instrumento para formalizar e detalhar essas mudanças, com expectativa de arrecadar bilhões para os cofres públicos.

Apesar da resistência do Congresso, o Planalto decidiu bater o pé e manter a MP em vigor. A estratégia do governo é defender suas pautas e fazer enfrentamento contra o Congresso, visando 2026.

O texto segue agora para o Senado. Caso também seja aprovado pelos senadores, a medida provisória perde validade.