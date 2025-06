Reprodução/MTE Brasil e Coreia do Sul assinam Carta de Intenções para cooperação em políticas de emprego

O Brasil e a Coreia do Sul fecharam um acordo para trocar experiências e melhorar políticas de emprego nos dois países. A parceria foi formalizada em junho, com a assinatura de uma Carta de Intenções que prevê iniciativas em áreas como qualificação profissional, intermediação de mão de obra e uso de tecnologia nos serviços públicos de emprego.

O documento foi assinado durante uma visita oficial à Coreia do Sul, entre os dias 14 e 22 de junho, pelo secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Magno Lavigne. A missão foi promovida pelo Banco Mundial, com apoio da Korea-World Bank Partnership Facility (KWPF).

Cooperação em várias frentes

Entre os principais eixos da parceria estão o compartilhamento de dados e estatísticas sobre o mercado de trabalho, a digitalização e oferta híbrida de serviços públicos de emprego, a qualificação profissional conectada às demandas reais do mercado, além de políticas inclusivas voltadas para jovens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. Saúde e segurança no trabalho também fazem parte dos temas prioritários.



Segundo Lavigne, a cooperação busca incorporar ao Brasil práticas já consolidadas na Coreia, como a integração entre qualificação profissional, educação e intermediação de mão de obra.

"São vários institutos que trabalham para o governo coreano combinando trabalho e educação o tempo todo. Isso é algo que buscamos no Brasil", afirmou.

Durante a viagem, a comitiva brasileira visitou cidades como Seul, Sejong, Chungcheongbuk e Incheon, para conhecer modelos inovadores de atendimento ao trabalhador e soluções digitais adotadas pelo país asiático.

Próximos passos

A segunda fase do intercâmbio prevê a vinda de representantes coreanos ao Brasil, onde conhecerão o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego (SINE). Também será criado um Grupo de Trabalho Bilateral para reunir especialistas dos dois países nas áreas de tecnologia, emprego e cooperação internacional.

A expectativa do governo brasileiro é que as experiências aprendidas contribuam para ampliar as oportunidades de emprego e reduzir desigualdades sociais no país.

"A Carta reflete o compromisso do Brasil e da Coreia do Sul em promover um intercâmbio de conhecimentos, de diálogo com especialistas e atividades que fortaleçam a parceria bilateral ", disse Lavigne.





Além do secretário, participaram da missão técnica outros representantes do MTE, como chefes de gabinete, diretores de programa e coordenadores das áreas de estatísticas e qualificação de dados.