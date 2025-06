Agência Brasil Banco do Brasil

O aplicativo do Banco do Brasil apresentou instabilidade na manhã deste domingo (15). Usuários relataram nas redes sociais dificuldades para acessar o serviço e realizar operações básicas.

“E aí, o app do BB fora do ar em pleno domingo, é isso mesmo?”, questionou um internauta no X (antigo Twitter). Outros relataram não conseguir sequer abrir o aplicativo.

“Ainda bem que é todo mundo que não consegue entrar no app do BB, já me desesperei achando que era só comigo”, escreveu uma usuária.

Em nota, o Banco do Brasil confirmou a intermitência nos canais digitais. “O BB confirma intermitência em seus canais de atendimento nesta manhã”, informou a instituição.

Ainda não há previsão oficial para a normalização completa dos serviços. “O BB trabalha para o pleno restabelecimento dos serviços”, declarou o banco.