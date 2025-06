Reprodução/freepik O Dia dos Namorados movimenta o comércio de todo o país





O Dia dos Namorados é uma das datas comerciais mais movimentadas entre os consumidores. Para quem não pode gastar muito, o Portal iG separou dicas gratuitas e de baixo gasto de programas românticos para a celebração.

Além disso, uma especialista financeira explica na reportagem como fortalecer a relação sem enfraquecer o bolso, alinhando as expectativas e os planos do casal.

Data comercial

É comum dar presentes caros no Dia dos Namorados





Segundo uma pesquisa nacional sobre o comportamento de compra para o Dia dos Namorados 2025, realizada pela Vinklo , plataforma de presentes da FestaLab.Co , 80,7% dos consumidores brasileiros pretendem comprar presentes nesta data.

Apesar do apelo emocional que a data gera no poder de compra, as finanças ainda são um ponto sensível entre muitos casais. A pesquisa “A saúde financeira entre casais”, divulgada pela Serasa em maio de 2025, aponta que 52% dos brasileiros afirmam que a situação econômica influencia diretamente a relação.

O levantamento também mostra que 60% dos casais dizem fazer controle financeiro mensal, embora apenas 45% saibam quanto o parceiro ganha. Para evitar gastos além do que a situação financeira comporta, é preciso conversar sobre o controle do dinheiro.

Alinhamento de expectativas

Daiane Alves, educadora financeira da Neon, afirma que é a transparência sobre as finanças que permite a construção de uma relação saudável.

“Independentemente do tempo de relacionamento, é importante conversar sobre como cada um lida com o dinheiro, quais são os hábitos e as expectativas. Uma simples conversa pode evitar conflitos, realinhar prioridades e até abrir caminho para planos conjuntos" , pontua.

A especialista recomenda que os casais definam objetivos financeiros em conjunto, o que ajuda a criar vínculos mais fortes e alinhados. Algumas opções incluem planos simples, como juntar dinheiro para uma viagem, ou mais robusto, como comprar um imóvel ou quitar dívidas. Para Alves, "o importante é que o objetivo faça sentido para os dois e tenha metas realistas”.

Dicas de programas gratuitos

Dia dos Namorados: como aproveitar a data gastando pouco?





Algumas opções sem grandes gastos funcionam bem para a data. Um jantar em casa, com um cardápio fora do usual, gera boa economia para o casal — principalmente para quem gosta de cozinhar. Ambientar um clima romântico com velas e música também podem cair bem nesse cenário.

Uma noite de jogos de tabuleiro com lanches para petiscar é uma ótima opção para sair da rotina e aproveitar o tempo à dois, se distanciando das telas. Uma boa medida para quem deseja essa fuga do digital.

Outra ideia que não precisa de grandes gastos financeiros é uma sessão de cinema em casa, com direito a pipoca e guloseimas. Filmes de romance estão sempre em alta na data.

Para quem gosta de inovar, o Dia dos Namorados pode ser uma data ideal para descobrir novos gostos, lugares e experiências, como um programa cultural gratuito.





Cuidar do dinheiro não é deixar de celebrar

A especialista financeira observa que o aprendizado, sobre finanças e as expectativas do par, fortalece a relação. Ela lembra que cuidar do dinheiro não significa deixar de celebrar.

“Metas atingidas, mesmo as menores, devem ser comemoradas. Estabelecer recompensas, como um jantar especial ou um passeio a dois, reforça o valor da conquista e mostra que é possível viver bons momentos sem comprometer o orçamento" , concluiu.