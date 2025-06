Reprodução Elon Musk e Donald Trump.

A briga entre Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez com que o bilionário perdesse US$ 26,6 bilhões (cerca de R$ 148 bilhões na cotação atual) em apenas uma tarde. A informação é do ranking de bilionários da revista Forbes.



A fortuna de Musk despencou devido ao tombo de 14,26% nas ações da Tesla, fabricante de veículos elétricos da qual ele é o dono.

Apesar da perda, Musk segue como o homem mais rico do mundo, com um patrimônio de US$ 387,9 bilhões (R$ 2,170 trilhões) e uma larga vantagem em relação ao segundo colocado - no caso, Mark Zuckerberg. O criador do Facebook e dono da Meta tem uma fortuna estimada em US$ 236,3 bilhões (R$ 1,322 trilhão).

Entenda a polêmica entre Musk e Trump

Tudo começou quando Trump disse, durante um encontro com o chanceler alemão Friedrich Merz, que estava decepcionado com Musk após ele criticar o projeto de lei orçamentária que tramita no Congresso.

Pouco depois, Musk usou suas redes sociais para responder ao mandatário. Ele negou que havia sido informado sobre o projeto e disse que Trump estava sendo ingrato, pois, sem sua ajuda, "teria perdido a eleição".

Em seguida, Trump retaliou o bilionário na Truth Social, rede social oficial do presidente norte-americano. "A maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso Orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk", escreveu.

A sugestão de Trump provocou uma reação negativa entre os investidores, que logo já retiraram suas ações das empresas de Musk. Com isso, a Tesla perdeu mais de US$ 150 bilhões (R$ 839 bilhões) em valor de mercado.

Musk respondeu no X, desta vez acusando Trump de ser uma das pessoas envolvidas no escândalo sexual de Jeffrey Epstein. "Donald Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos", escreveu o bilionário.