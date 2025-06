Bruno Peres/Agência Brasil Novas funcionalidades do Pix começam a operar em junho

O Banco Central anunciou o lançamento do pix automático, nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos que começa a operar na próxima semana, a partir do dia 16 de junho de 2025.

A apresentação oficial será realizada nesta quarta-feira (4), em um evento em São Paulo, que contará com a participação do presidente do BC, Gabriel Galípolo.



Em 2024, o Banco Central publicou um vídeo com explicações sobre a nova funcionalidade.



Veja o vídeo do BC:









De acordo com a autarquia, a ferramenta foi desenvolvida para facilitar o pagamento de contas recorrentes, como mensalidades escolares, condomínios, serviços por assinatura, planos de saúde e contas de consumo.

O objetivo é ampliar o uso do pix e oferecer uma alternativa ao débito automático, com maior alcance e menos burocracia.

O que é o pix automático e como vai funcionar

O pix automático é uma nova forma de débito automático dentro do sistema de pagamentos instantâneos. Com ele, o cliente autoriza uma única vez que as cobranças sejam debitadas automaticamente da sua conta, seguindo regras pré-definidas, como valor máximo e se quer ou não usar crédito.

Funciona assim: a empresa envia um pedido de autorização pelo app do banco. Se o cliente aceitar, os pagamentos são feitos automaticamente na data combinada. Antes de cada vencimento, o banco avisa o cliente, que pode acompanhar ou cancelar quando quiser.

Pix automático x pix recorrente

Algumas instituições já oferecem a opção de pix recorrente, que também faz pagamentos programados, mas existem diferenças em comparação ao pix automático.

No pix recorrente, o próprio usuário programa transferências com valor fixo e datas definidas, ou seja, ele autoriza previamente cada agendamento.

Já o pix automático permite que uma empresa envie uma solicitação de autorização ao cliente, que aceita o débito automático para pagamentos variáveis ou com frequência flexível.

É um modelo próximo ao do débito automático, mas que dispensa a necessidade de convênios específicos entre empresas e bancos, o que deve facilitar para empresas de todos os portes.

Veja outras perguntas e respostas sobre o pix automático:

É seguro?



Sim. O pix automático segue os mesmos padrões de segurança do pix normal, com criptografia e autorização prévia. Sem contar que o cliente pode cancelar a qualquer momento.

Tem taxa?

Para pessoas físicas, o pix automático será gratuito. Empresas podem pagar tarifa, a depender da política do banco.

Quem pode usar?

Pessoas físicas como pagadores e empresas como recebedoras, especialmente quem faz cobranças recorrentes, como escolas, academias e serviços por assinatura.





Como configurar?

A empresa envia um pedido de autorização pelo app do banco. O cliente aceita e os pagamentos passam a ser automáticos nas datas combinadas.

É possível cancelar?

Sim, direto no app do banco, a qualquer momento.

Precisa de chave Pix?

Não. É possível usar dados bancários, como conta e agência.