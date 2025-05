Angela Roma/Pexels Descontos





Nesta quinta-feira (29), lojistas de todos os 26 estados e do Distrito Federal participam do 19º Dia Livre de Impostos, comercializando produtos e serviços sem repassar os tributos aos clientes, oferecendo descontos que podem chegar a 70%.

A ação, organizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), tem como objetivo conscientizar a população, o governo e o varejo sobre o impacto da alta carga tributária brasileira.

Participam lojas de rua, shoppings centers, restaurantes, prestadores de serviço e postos de gasolina.

Conscientização sobre tributos

O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca o papel educativo da campanha:

"O Dia Livre de Impostos é a maior campanha nacional de esclarecimento sobre o impacto dos impostos nos bens de consumo na vida do cidadão. [...] O país necessita de um ambiente de negócios menos burocrático e oneroso, com um sistema de arrecadação justo, eficiente e que sirva de base para o aumento da competitividade, da produtividade e da redução das enormes diferenças sociais do Brasil".

Raphael Paganini, coordenador nacional da CDL Jovem, reforça o foco no consumidor:

"Nossa intenção é mostrar para a população como as taxas são abusivas. [...] É um dia em que lojas e consumidores se unem em uma mobilização nacional contra a alta carga tributária do Brasil. Queremos chamar atenção dos nossos governantes sobre a alta carga tributária e a burocracia fiscal que penaliza o consumo da população".





Adesão recorde

Mais de 100 mil estabelecimentos em 1.500 cidades devem aderir à campanha, com expectativa de beneficiar mais de 2 milhões de consumidores.

Varejistas interessados ainda podem cadastrar seus estabelecimentos gratuitamente no site oficial do evento.