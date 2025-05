Divulgação Azul teve prejuízos no primeiro trimestre deste ano





A Azul S.A. anunciou nesta quarta-feira (28) que entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos por meio do " Chapter 11 ", uma lei norte-americana que permite a reestruturação de empresas em dificuldade financeira, sem interromper suas operações.

A empresa informou que fechou "acordos de apoio à reestruturação", visando uma reorganização financeira com "parceiros-chave", que incluem credores e as companhias aéreas estadunidenses United Airlines e American Airlines .

A medida ocorre após a dívida da companhia alcançar R$ 31,35 bilhões no primeiro trimestre de 2025, alta de 50,3% em relação ao mesmo período de 2024, aponta o InfoMoney .

“Tomamos a decisão estratégica de iniciar uma reestruturação financeira voluntária com um movimento proativo para otimizar a nossa estrutura de capital – que foi sobrecarregada pela pandemia da Covid-19, turbulências macroeconômicas e por problemas na cadeia de suprimentos da Aviação”, afirmou John Rodgerson, CEO da Azul.

Redução de dívidas

A Azul garantiu acordos com seus principais parceiros comerciais





Com esses acordos, a Azul espera reduzir suas dívidas, melhorar seu caixa e garantir um futuro mais sustentável. A ideia é reduzir cerca de US$ 2 bilhões (R$ 11,28 bi) em dívidas e levantar até US$ 2,5 bilhões (R$ 14,1 bi) em novos recursos durante e após o processo, a partir do "Chapter 11", que permite reestruturar dívidas com proteção legal.

"Clientes, Tripulantes e parceiros continuam sendo a prioridade da Azul. A Companhia seguirá voando, operando normalmente e mantendo seus compromissos durante todo o período de reestruturação", anunciou a companhia, em nota enviada ao Portal iG.

O CEO da AerCap, maior arrendadora de aviões da Azul, Aengus Kelly, disse estar confiante na recuperação da companhia. “A AerCap assinou um acordo de apoio com sua parceira de longa data, a Azul. Acreditamos que ela sairá desse processo mais forte do que nunca”, afirmou.

Ele também destacou que, junto com a Azul, são os maiores donos de aviões comerciais Embraer E2, reforçando o compromisso com o setor aéreo brasileiro.

Acordo com United e American Airlines

Segundo a Azul, as companhias United Airlines e American Airlines , irão investir, juntas, até US$ 300 milhões na companhia brasileira. Como benefício, vão se tornar sócias da empresa.

Na nota, a Azul afirma que esse pacote de financiamento garante que o caminho para a reestruturação da companhia já está bem definido, o que torna o processo mais simples e rápido.





A United Airlines destacou que é parceira da Azul desde 2014 e investidora desde 2015, por isso decidiu apoiar a empresa nesse processo de reestruturação, apostando em uma parceria ainda mais forte no futuro.

Já a American Airlines afirmou que acredita no plano da Azul e vê essa reestruturação como algo muito positivo tanto para o setor de aviação no Brasil quanto para os passageiros que viajam dentro e fora do país.