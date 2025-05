Reprodução Imposto de renda 2025





Faltando apenas dois dias para o fim do prazo, cerca de 11 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda de 2025. Até esta quarta-feira (28), a Receita Federal havia recebido pouco mais de 35,2 milhões de documentos, o equivalente a 76,2% do total esperado, que é de 46,2 milhões.

O prazo para envio sem multa termina em 30 de maio. Quem não cumprir a obrigatoriedade dentro do período pode ser penalizado com uma multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido.

Entre os documentos entregues até agora, 56,1% foram enviados pelo modelo simplificado, enquanto 7,1% foram retificações de declarações anteriores. Do total, 49,2% já estão com o preenchimento completo, e 44,2% foram feitas por mulheres. A média de idade dos contribuintes que já prestaram contas é de 47 anos.

Chamam atenção também as 41 mil declarações entregues por espólios (quando há bens a serem declarados por herdeiros de contribuintes falecidos) e as 16,7 mil referentes a brasileiros que deixaram o país em caráter definitivo.

Apesar do volume ainda abaixo da meta, o número de declarações já recebidas representa 81,5% do total entregue no ano anterior