O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (23) uma nova tarifa de 50% sobre todos os produtos importados da União Europeia, com vigência prevista a partir de 1º de junho. A medida, segundo ele, é uma reação direta às barreiras comerciais e “práticas desleais” adotadas pelo bloco europeu.

O anúncio foi feito por meio da rede Truth Social. Trump justificou a decisão dizendo que as negociações com a UE estão emperradas e que o bloco “foi criado para tirar vantagem dos EUA no comércio” . Ele acusou a União Europeia de manter barreiras rígidas, impostos altos, manipulações monetárias e punições contra empresas americanas.

“Eles nos impõem impostos sobre valor agregado, penalidades corporativas absurdas e processos judiciais injustos. Isso nos custa mais de US$ 250 bilhões por ano. Inaceitável” , afirmou. “Portanto, estou recomendando uma tarifa direta de 50% sobre a UE a partir de 1º de junho. Se o produto for feito nos EUA, não haverá tarifa".

A decisão deve agravar ainda mais as tensões entre Washington e Bruxelas. Até agora, a União Europeia não se manifestou oficialmente sobre a nova medida.

Trump aproveitou para ameaçar a Apple, afirmando que pretende impor uma tarifa de 25% sobre os produtos da marca, caso os iPhones não sejam fabricados nos Estados Unidos.

No mês passado, a União Europeia já havia aprovado o primeiro pacote de retaliações contra as tarifas impostas por Trump, que incluem sobretaxas de 25% sobre aço, alumínio e automóveis, além de tarifas de 20% para a maioria dos outros produtos europeus, em vigor desde abril.