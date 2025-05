Gov.br MJ leiloa diamantes

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) promove um leilão eletrônico com 130 itens apreendidos em operações policiais. Entre os iténs da lista estão disponíves diamantes, bolsas e canetas de grife, além de automóveis e motocicletas.

O prazo para lances termina nesta sexta-feira (23). Se não houver arremate, os itens entram em venda direta a partir de 4 de junho, até as 10h.

A organização é feita por leiloeiras credenciadas

Todo o valor arrecadado será destinado ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que financia a modernização do sistema prisional brasileiro.

A Deoniza Leilões oferece seis lotes de diamantes, dois de veículos e quatro de motos.

Pela Serpa Leilões, há 118 itens de luxo, com marcas como Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Burberry, Carolina Herrera, Prada, Goyard, Victor Hugo, Calvin Klein, Christian Dior e Montblanc.

Os lances podem ser feitos online até as 14h da próxima terça-feira (27). Caso haja proposta nos últimos segundos, o sistema prorroga automaticamente o prazo por mais dois minutos.

Regras de participação

O pagamento deve ser feito até as 15h do dia seguinte ao leilão, via Guia de Recolhimento da União (GRU). Também há uma comissão de 5% para o leiloeiro, paga separadamente. A retirada dos bens pode ser feita em até 20 dias úteis, com a apresentação dos documentos exigidos.

A Senad gerencia os bens apreendidos e organiza os leilões, repassando os valores arrecadados conforme a natureza do crime:

Funad: tráfico de drogas

: lavagem de dinheiro de competência federal

: crimes cometidos por milicianos

: demais crimes