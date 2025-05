MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad,

O anúncio do novo aumento do IOF(Imposto sobre Operações Financeiras) gerou uma onda de críticas.

A medida, que impacta empresas, previdência privada e operações de câmbio, foi revelada na quinta-feira (22) em meio a uma série de desencontros de comunicação.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, acabou se adiantando ao comentar a medida durante um evento na B3, a Bolsa de Valores, antes que os ministérios da Fazenda e do Planejamento divulgassem oficialmente os detalhes.

E algumas horas depois do decreto, o governo recuou e revogou o aumento no imposto para aplicações em fundos nacionais fora do Brasil.

Alguns políticos, influencers e profissionais de Economia reagiram aos anúncios de forma negativa.

O ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) usou o X para relembrar o anúncio da redução no IOF no seu governo. O político também criticou as medidas adotadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT).

“Trata-se de uma decisão que tende a desestimular investimentos e encarecer o acesso ao crédito, com efeitos negativos sobre a economia brasileira”, afirmou Bolsonaro.

Governo segue anunciando mudanças sem ligar A MÍNIMA pra comunicação. Ninguém faz antecipação de crise.

Ninguém mapeia os pontos sensíveis q a extrema-direita vai explorar, como vão distorcer e jogar o povo contra as medidas anunciadas. Pegam todo mundo de surpresa.

Não… pic.twitter.com/6NhgQwh6XI— Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 23, 2025

O influenciador Felipe Neto, em publicação nas redes sociais, disse que o "governo segue anunciando mudanças sem ligar a mínima pra comunicação" e que "pegam todo mundo de surpresa". Segundo ele, o Executivo federal não se antecipa às crises e entrega "de mão beijada" munição à oposição.

- O aumento do IOF. - Decreto nº 10.997 de março/2022, do então Pres Jair Bolsonaro, ZERAVA a alíquota do IOF/câmbio até 2028. - Essa iniciativa integrou um conjunto de medidas de desoneração tributária promovidas ao longo de seu governo, visando estimular o investimento,…— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 23, 2025









O economista Henrique Esteter também criticou o aumento no IOF, chamando a medida de “atrocidade”.

🚨 O governo meteu 3,5% de IOF em qualquer operação internacional 🚨 Cartão, câmbio, remessa, investimento lá fora… tudo. Uma das maiores atrocidades tributárias dos últimos tempos.

O mercado virou na hora. Expliquei tudo no vídeo. Tá pesado. Assiste. pic.twitter.com/K0zlJSmTak— Henrique Esteter (@Economesteter) May 23, 2025









A candidata à prefeitura de São Paulo em 2024, Marina Helena (Novo-SP), também criticou o atual governo por conta do aumento das taxas.

O governo Lula aumentou o IOF. Expectativa de arrecadação: 2025: +R$ 20,5 bi

2026: +R$ 41 bi Detalhe: desde que Lula assumiu, a arrecadação federal já cresceu R$ 234 bi acima da inflação. Não foi suficiente. O IOF também não será. Na mão do PT, nem todo dinheiro do mundo. pic.twitter.com/igGGktXmjr— Marina Helena (@marinahelenabr) May 22, 2025













Oposição sobe o tom

Nomes da oposição reagiram com força. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) compartilhou uma publicação do colega André Fernandes (PL-CE), que atacou os gastos do governo e o novo imposto:

A esquerda se aliou a tantos ditadores que normalizaram o ridículo a ponto de que a Janja ache um absurdo ser difícil falar de regulação das redes sociais no Brasil como se fosse normal alguém querer censura estatal. — André Fernandes (@andrefernm) May 23, 2025

Mas ele falava palavraummmmm pic.twitter.com/F5pwgHLXhx — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 23, 2025

“Escândalos, gastos exorbitantes com viagens ao exterior e anúncios de mais impostos. Tudo isso se repete a todo momento no desgoverno petista", escreveu Fernandes.

Outro que reagiu foi o senador Sergio Moro (União-PR), que chamou o governo de “perdulário” e se referiu ao presidente Lula como “sanguessuga”:

“Na terra do improviso do Governo Lula: toca como der até as eleições, depois a gente vê como fica se o Brasil não se arrebentar antes”.



O perdulário Governo Lula continua sua sina, aumentando impostos e sangrando a iniciativa privada para a gastança em benefício da companheirada. Lula é uma sanguessuga com tentáculos. https://t.co/mTlkW0wW1U — Sergio Moro (@SF_Moro) May 23, 2025













Memes



Além das críticas, os memes envolvendo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltaram a circular nas redes sociais. O comediante Maurício Meirelles também usou o X para criticar a decisão.

BEBÊ REBORN ALONGANDO PRA SER NOTÍCIA NOS PORTAIS DE FOFOCA DEPOIS DO AUMENTO DO IOF. pic.twitter.com/C1XEEY3vjb — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) May 22, 2025









Em alguns posts, é possível ler palavras como ''Taxadadd'', ''Taxad'', ''Zé do Taxão,'' entre outros.