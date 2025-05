Tay Rodrigues Cerca de R$ 10 bilhões já foram devolvidos aos cidadãos desde a criação do SVR

O Banco Central anunciou nesta terça-feira (13) que os brasileiros ainda não sacaram R$ 9 bilhões em valores esquecidos em instituições financeiras.

O dado se refere ao mês de março de 2025 e faz parte do Sistema de Valores a Receber (SVR) , plataforma oficial para consultar e solicitar a devolução desses recursos.

Do total ainda disponível, R$ 6,9 bilhões pertencem a 42,1 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 2,1 bilhões estão em nome de 4,3 milhões de empresas.

Desde a criação do SVR, cerca de R$ 10 bilhões já foram devolvidos aos cidadãos. Ao todo, o valor esquecido somava R$ 19,2 bilhões — sendo parte já resgatada e parte ainda disponível.

Criado para permitir que pessoas físicas, jurídicas ou herdeiros localizem e resgatem dinheiro esquecido em bancos, consórcios ou outras instituições, o sistema é totalmente gratuito e pode ser acessado apenas por meio do site oficial:

👉 valoresareceber.bcb.gov.br

Dinheiro pode virar da União

O Banco Central alerta que os valores não solicitados podem ser incorporados ao patrimônio da União após um prazo de 25 anos. Por isso, recomenda-se que as pessoas façam a consulta e solicitem a devolução o quanto antes.

A consulta é simples. Basta acessar o site do SVR e inserir os dados pessoais. Se houver valores disponíveis, o usuário será direcionado para o login com a conta gov.br — que precisa ser de nível prata ou ouro, no caso de pessoas físicas ou herdeiros. Para empresas, a conta gov.br precisa estar vinculada ao CNPJ.

Passo a passo para sacar os valores

Acesse a opção “Meus Valores a Receber”.

Leia e aceite o termo de ciência.

Veja o valor disponível, de onde ele veio e qual instituição vai devolver.

Clique em “Solicitar por aqui” e selecione uma chave Pix.

A devolução é feita em até 12 dias úteis, podendo ser via Pix, TED ou outro método informado. O usuário também recebe um número de protocolo para acompanhar o processo.

Alerta contra golpes

O Banco Central reforça que não envia links, nem entra em contato por telefone, e-mail ou mensagens. O único site oficial é o informado acima. Todos os serviços são gratuitos e qualquer tentativa de cobrança ou pedido de dados por outros canais pode ser golpe.