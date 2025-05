Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Combustível





A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (5) uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras. A partir desta terça-feira (6), o valor médio do litro do diesel A será de R$ 3,27, o que resultou em uma queda de R$ 0,16.

Com a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel, a parcela da Petrobras no valor final do diesel B, comercializado nos postos, cairá R$ 0,14 por litro, chegando a R$ 2,81.

Esta é a terceira queda no valor do combustível anunciada pela estatal em 2025 (as anteriores ocorreram em 31 de março e 17 de abril) e ocorre em meio à desvalorização do petróleo no mercado internacional.

Desde dezembro de 2022, o preço do diesel vendido às distribuidoras acumula redução de R$ 1,22 por litro, o que representa uma queda de 27,2%, segundo a empresa. Corrigido pela inflação do período, o recuo chega a R$ 1,75 ou 34,9%.

Os preços dos demais combustíveis não foram alterados.