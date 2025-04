PF/Divulgação PF abre novo concurso público

As i nscrições para o novo concurso público da Polícia Federal (PF) começaram nesta terça-feira (29). Ao todo, são ofertadas 192 vagas, com remuneração inicial de até R$ 11 mil. ( vejas as oportunidades e os salários abaixo).

O cadastro deve ser feito pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela organização do certame. O prazo para se inscrever vai até às 18h do dia 21 de maio.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio e superior, com a maioria destinada ao cargo de agente administrativo. Do total, 20% são reservadas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

A carga horária é de 40 horas semanais para os cargos de nível superior e para agente administrativo. Para médicos (clínico, ortopedista e psiquiatra), a jornada é de 20 horas semanais.

As taxas de inscrição variam conforme o cargo:

– Nível superior: R$ 110,00

– Nível médio: R$ 90,00

Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 29 de junho, nas 27 capitais brasileiras. Serão 50 questões de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos e uma redação. Candidatos de nível superior farão as provas pela manhã e os de nível médio, à tarde.

O processo seletivo inclui:

– Provas objetiva e discursiva (eliminatórias e classificatórias);

– Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência;

– Procedimento de heteroidentificação para candidatos negros;

– Avaliação médica, de caráter eliminatório.

Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Polícia Federal do estado correspondente à localidade da vaga escolhida na inscrição. O local da prova não influencia na lotação final.

A validade do concurso será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada uma vez pelo mesmo período.

Cronograma:

– Inscrições: 29/04 a 21/05/2025

– Pedido de isenção: 29/04 a 05/05/2025

– Pagamento da taxa: até 23/05/2025

– Provas: 29/06/2025

Vejas as oportunidades Agente Administrativo (100 vagas disponíveis) – Salário: R$ 7.444,80;

Administrador ( 6 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55;

Assistente Social (13 vagas disponíveis - Salário: R$ 8.583,55;

Contador (9 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55;

Enfermeiro (3 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55;

Estatístico ( 4 vagas disponíveis) - Salário: R$ 11.070,93;

Farmacêutico ( 2 vagas disponíveis) - Salário: Não listado;

Médico Clínico ( 11 vagas disponíveis) - Salário: R$ 7.444,80;

Médico Ortopedista ( 5 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55;

Médico Psiquiatra (19 vagas disponíveis) - Salário: R$ 7.444,80;

Nutricionista (1 vaga disponível) - Salário: R$ 8.583,55;

Psicólogo Clínico ( 4 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55;

Psicólogo Organizacional (2 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55;

Técnico em Assuntos Educacionais – Área: Pedagogia (10 vagas disponíveis) - Salário R$ 8.583,55;

Técnico em Comunicação Social ( 3 vagas disponíveis) - Salário: R$ 8.583,55.