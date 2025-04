CNJ/Reprodução Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).





O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ( TRF4) publicou nesta terça-feira (8) o edital de concurso público para formação de cadastro de reserva de técnicos e analistas judiciários.

O certame tem abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e tem provas previstas para 13 de julho.

O concurso, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), oferece vagas para diversas especialidades nas áreas Administrativa, Judiciária, Tecnologia da Informação, Contabilidade, Engenharia, Psicologia, Arquitetura, Enfermagem, Medicina e outras.

Todas as funções exigem diploma de ensino superior reconhecido pelo MEC.

Entre os cargos de técnico judiciário, há opções para formados em qualquer área, além de áreas específicas como Contabilidade, Suporte Técnico e Desenvolvimento de Sistemas. Já para analistas, há especialidades como Oficial de Justiça, Governança de TI, Engenharia Elétrica e Serviço Social.

O edital prevê que as vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso, de dois anos prorrogáveis por mais dois, serão preenchidas conforme a necessidade dos quadros do TRF4 e das seções judiciárias dos três estados da região Sul.





Inscrições e isenção

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 14 de abril até as 23h59 do dia 14 de maio de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas. A taxa é de R$80 para cargos de técnico e R$100 para os de analista. O pagamento poderá ser feito até 15 de maio.

Poderão ser isentos da taxa candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com famílias de baixa renda e para doadores de medula óssea. Os pedidos devem ser feitos entre 14 e 18 de abril.

Etapas do concurso

Todos os cargos passarão por provas objetivas e discursivas, com variações conforme a função. Para o cargo de técnico judiciário na área administrativa, haverá também uma redação. Para os candidatos ao cargo de agente da polícia judicial, será aplicada uma prova de aptidão física no dia 19 de outubro.

As provas objetivas acontecerão em dois turnos: pela manhã para técnicos e à tarde para analistas, em 16 cidades da região Sul, incluindo Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

Remuneração e benefícios

Os salários iniciais variam entre R$10.836,93 e R$18.803,09. A remuneração inclui vencimento básico, gratificações específicas e auxílio-alimentação. Por exemplo:

Técnico Judiciário: R$10.836,93

Técnico da Polícia Judicial: R$12.157,09

Analista Judiciário: R$16.637,08

Oficial de Justiça Avaliador Federal: R$18.803,09

Além dos vencimentos, os aprovados terão direito a benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio-alimentação, previdência complementar e estabilidade, conforme o regime estatutário.

Participação e critérios de seleção

As contratações seguirão o regime da Lei nº 8.112/1990. Pessoas com deficiência, negros e indígenas poderão concorrer às vagas reservadas, desde que apresentem a documentação exigida e atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O edital completo com os detalhes de cada cargo, requisitos, conteúdo programático e regras de participação está disponível no site da FCC.