Joédson Alves/Agência Brasil Imposto de Renda

A Receita Federal disponibilizou, nesta terça-feira (1º), a versão completa da declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025, além do novo serviço online Meu Imposto de Renda (Mir). O acesso pode ser feito através do portal e-CAC, sendo necessário possuir conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

No entanto, muitos contribuintes enfrentaram dificuldades ao tentar acessar a plataforma pela manhã, devido à alta demanda. Um dos principais problemas relatados foi o aparecimento de telas em branco sem a exibição da declaração.

A liberação dessas novas funcionalidades sofreu atraso por conta da greve dos auditores da Receita, que já dura mais de cem dias. Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, a expectativa é de que o ritmo de entrega das declarações volte ao normal nesta semana. O órgão já recebeu mais de 5,4 milhões de declarações até o momento.

O prazo para envio da declaração começou em 17 de março e termina em 30 de maio. Quem perder o prazo estará sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Como acessar e preencher a declaração do IR 2025?

Os contribuintes podem optar por diferentes formas de preenchimento:

Declaração pré-preenchida completa:

Acesso pelo PGD (Programa Gerador da Declaração) ou via e-CAC.

e-CAC: Basta acessar o portal da Receita Federal, fazer login pelo Gov.br e selecionar "Meu Imposto de Renda".

Aplicativo Meu Imposto de Renda:

Disponível para celulares e tablets (iOS e Android), permite o preenchimento e envio diretamente pelo dispositivo móvel.

Para aqueles que já haviam iniciado o preenchimento com dados preliminares, é possível complementar as informações com os dados liberados nesta nova fase. Contudo, é necessário revisar todas as informações, pois o sistema substituirá automaticamente os dados anteriores.

Principais novidades do IR 2025

A Receita Federal garantiu que todas as regras anunciadas no dia 12 de março serão disponibilizadas a partir de agora. Dentre as novidades da declaração pré-preenchida, incluem-se:

Informações detalhadas sobre contas bancárias, previdência privada e investimentos no Brasil e exterior.

Dados sobre contas abertas no exterior e aquisição de bens e direitos em 2024.

O novo aplicativo Meu Imposto de Renda centraliza todas as informações de forma online, permitindo acesso de qualquer dispositivo.

Os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida e escolherem receber a restituição via Pix terão prioridade na fila de pagamentos. Aqueles que precisarem retificar a declaração após o envio serão reposicionados no final da fila, exceto idosos, doentes graves e profissionais do magistério, que têm prioridade.

Quem deve declarar o IR 2025?

Estão obrigados a declarar os contribuintes que:

Tiveram rendimento tributável acima de R$ 33.888,00 em 2024;

Obtiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil;

Venderam bens ou direitos sujeitos a ganho de capital;

Realizaram operações na Bolsa de Valores acima de R$ 40 mil ou obtiveram lucro tributável;

Possuíam bens acima de R$ 800 mil em 31 de dezembro;

Obtiveram receita bruta superior a R$ 169.440 em atividade rural;

Passaram a residir no Brasil em 2024.

Calendário de restituição do IR 2025

Os pagamentos da restituição do Imposto de Renda serão feitos nos seguintes lotes:

1º lote - 30 de maio

2º lote - 30 de junho

3º lote - 31 de julho

4º lote - 29 de agosto

5º lote - 30 de setembro