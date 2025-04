Reprodução Candidatos devem ficar atentos aos editais





O edital do concurso do Censo Estudantil 2025 foi publicado, abrindo 3.180 vagas temporárias para os níveis fundamental e médio em 10 estados brasileiros. Organizado pela Omni, o certame busca preencher cargos de Agente Recenseador em diversas áreas, com remuneração que varia entre R$ 1.970 e R$ 2.100, além de benefícios.

As oportunidades estão distribuídas nos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Ceará, Sergipe, Maranhão, Alagoas, Espírito Santo, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As inscrições começam em 17 de fevereiro e vão até 7 de abril de 2025, com provas previstas para 29 de junho.





Como participar



Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e ser brasileiros. Além disso, homens precisam estar quites com o serviço militar. Para concorrer às funções de Agente Recenseador – Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Cidadania e Saúde, é necessário ter o ensino fundamental. Já para o cargo de Agente Recenseador – Administrativo, exige-se o nível médio completo.

O processo seletivo será composto por prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório. Em caso de empate, a prioridade será dada a candidatos com idade igual ou superior a 60 anos. Se a igualdade persistir, serão considerados os melhores desempenhos na prova de português e, por último, a maior idade.

Distribuição das vagas



Minas Gerais concentra o maior número de vagas, com 1.260 postos disponíveis. Em seguida, vêm Paraíba (320), Maranhão (300), Mato Grosso e Ceará (260 cada), Mato Grosso do Sul (180), Sergipe e Alagoas (160 cada), além de Espírito Santo e Rio de Janeiro, ambos com 140 oportunidades.

Os aprovados terão uma jornada semanal de 40 horas e contarão com benefícios como vale-refeição de até R$ 550 e vale-transporte. O resultado final do concurso será homologado em 8 de agosto de 2025.