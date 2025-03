iStock O mutirão abrange dívidas atrasadas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades





Restam apenas 15 dias para o término do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira, iniciativa que permite aos consumidores renegociarem dívidas bancárias em atraso até 31 de março.

Promovido desde 2022 pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em conjunto com bancos associados, Banco Central, Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e Procons, o programa busca apoiar famílias na redução do endividamento e promover educação financeira.

Dívidas elegíveis e condições

O mutirão abrange dívidas atrasadas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades contratadas junto a bancos ou financeiras, desde que não envolvam bens em garantia ou estejam prescritas.

As instituições participantes, mais de 160 ao todo, oferecem opções como parcelamentos, descontos no valor devido e juros reduzidos, conforme suas políticas internas.

Participação e apoio

Além dos bancos, a ação conta com parceiros como a Serasa, que realiza simultaneamente o Feirão Serasa Limpa Nome.

Nele, é possível quitar dívidas não bancárias – como contas de varejo, telecomunicações, energia, saneamento e universidades – com descontos, por meio de canais digitais ou presencialmente, entre 18 e 22 de março, na tenda montada no Vale do Anhangabaú, em São Paulo.

Procons aderentes também disponibilizam atendimento presencial para auxiliar nas negociações, especialmente para superendividados.





Como negociar

Consulta inicial: Acesse o Registrato, plataforma gratuita do Banco Central, para verificar dívidas e informações financeiras.

Contato com o credor: Utilize os canais oficiais dos bancos, informando a intenção de negociar pelo mutirão, e confirme as condições oferecidas.

Outras opções: Negocie via Consumidor.gov.br (níveis Prata ou Ouro) ou em agências dos Correios participantes, portando CPF e documento com foto.

Feirão Serasa: Aproveite as ofertas digitais ou presenciais para dívidas não bancárias.

Os canais e a lista de instituições participantes estão no site Meu Bolso em Dia, da Febraban.

Um vídeo com Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira da Febraban, detalhando o mutirão, está disponível para download.

Orientações especiais

Consumidores com múltiplas dívidas podem abrir várias negociações, desde que consigam arcar com os pagamentos.

Já os superendividados, incapazes de quitar débitos sem comprometer sua subsistência, devem procurar o Procon local para orientação específica. Informações adicionais sobre o mutirão e dicas financeiras estão no portal Meu Bolso em Dia.