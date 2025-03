Reprodução As inscrições podem ser feitas em todas as unidades do Cate





A Prefeitura de São Paulo, através do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo ( Cate), inicia a semana com mais de 2.200 vagas de emprego , divulgadas nesta segunda-feira (24). Os salários variam entre R$ 1 mil (estágio de operador de telemarketing) e R$ 3.842 (encarregado de obras).

As áreas de atuação são comércio, serviços, construção civil, saúde, entre outros. Para a área de limpeza, por exemplo, são 485 oportunidades. São aceitos candidatos com ou sem experiência prévia e grande parte das empresas contratam também quem não tem ensino fundamental completo, com salários que variam entre R$ 1.030 e R$ 2.303.

Para quem busca trabalhar como atendente, há mais de 200 vagas abertas. A maioria pede ensino médio completo, mas não exige experiência. São oportunidades para todas as regiões de São Paulo e as remunerações estão entre R$ 1.518 e R$ 2.012. para trabalhar em cozinha, são mais de 40 vagas abertas. Os salários são de R$ 1.645 até R$ 2.300. Todas essas vagas são permanentes e a maioria aceita pessoas de até 50 anos de idade.

Para conferir a relação entre as vagas disponíveis, basta acessar o site: https://cate.prefeitura.sp.gov.br/vagas-de-emprego/

Vagas no Contrata SP

Agência Brasil O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da capital paulista oferece vagas de emprego para março





A empresa Teleperformance está com 150 oportunidades disponíveis exclusivamente para pessoas com deficiência. Os cargos são para operadores de atendimento ativos e receptivos. Há também vagas para quem é bilíngue (em inglês ou espanhol).

Os locais de trabalho são zona oeste, sul e leste da capital. Para participar do processo não é necessário possuir experiência, mas o ensino médio completo é exigido, segundo o Cate. Os salários podem chegar até R$ 1.900 para vagas convencionais; para vagas bilíngue a remuneração é de até R$ 2.808.

Nas oportunidades são oferecidos benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou refeição, auxílio creche e mais. O processo seletivo acontece no dia 28 de março, das 09h às 16h, e os candidatos podem se inscrever no Portal Cate até a véspera do evento.

Vagas para ciclofaixa

O Cate oferece 40 vagas para quem quer uma renda extra, trabalhando na ciclofaixa de São Paulo aos domingos e feriados, em regime CLT. As oportunidades são para auxiliar de tráfego (Bandeirinha) e Bikers, que ajudam a equipe e fazem a travessia de bicicleta. É necessário ter ensino fundamental completo.

Os interessados podem se inscrever em várias regiões da cidade, como Centro (Consolação, Paraíso e Liberdade), zona leste (Brás, Pari, Mooca, Patriarca e Itaquera) e zona norte (Tucuruvi, Jardim São Paulo, Santana, Carandiru, Canindé e Vila Maria).

A remuneração diária é de R$ 135, mais vale-transporte (R$10), vale-refeição (R$23) e vale-alimentação. O horário de trabalho é das 7h às 16h. Um diferencial na contratação é possuir bicicleta própria.

O processo seletivo será realizado no Cate Central - Avenida Rio Branco, 252, Campos Elíseos (próximo à estação República do Metrô), no dia 25 de março, às 9h. Para participar, é necessário retirar a carta de encaminhamento em qualquer unidade do Cate até a véspera da seleção.





Inscrições

As candidaturas para todas as vagas disponíveis podem ser realizadas presencialmente no Cate até quarta-feira (26). Para se candidatar, basta realizar o cadastro no Portal Cate ou comparecer a uma das 44 unidades da rede, que incluem postos fixos e móveis.

No atendimento presencial é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser tanto física quanto digital.