Nasa/Reprodução Butch Wilmore e Suni Williams, retornaram à Terra em 18 de março.





Após 286 dias na Estação Espacial Internacional, os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, retornaram à Terra em 18 de março – muito além do previsto para uma missão de apenas uma semana.

A estadia estendida ocorreu devido a problemas com o voo-teste da Boeing Starliner, evidenciando os imprevistos que podem surgir no universo da exploração espacial e despertando a curiosidade sobre como são estruturados os salários e benefícios desses profissionais durante suas permanências no espaço.

De acordo com informações fornecidas pela NASA, os astronautas contam com um salário anual fixo de aproximadamente US$ 152 mil (cerca de R$ 867 mil), baseados em uma jornada de 40 horas semanais.

Mesmo atuando arduamente no espaço, não há pagamento por horas extras ou trabalho em finais de semana.





Durante a missão, a agência assegura que todas as despesas, como transporte, hospedagem e alimentação, sejam integralmente custeadas.

Em missões que ultrapassam a duração prevista, os astronautas recebem um acréscimo de "despesas incidentais" de cerca de US$ 5 por dia – valor que, para os 286 dias vividos por Wilmore e Williams, totaliza aproximadamente US$ 1.430 (cerca de R$ 8.140).

Comparativo internacional

A remuneração dos profissionais da exploração espacial varia conforme a agência.

Enquanto a NASA, em 2024, utiliza uma tabela que estabelece faixas que vão de US$ 125 mil a US$ 163 mil (R$ 715,4 mil a 932,9 mil) anuais.

Os cosmonautas russos da Corporação Estatal de Atividades Espaciais ( Roscosmos) têm salários estimados entre US$ 60 mil e US$ 150 mil (R$ 343,4 mil a R$ 858.5 mil) por ano.

No caso da Agência Espacial Chinesa ( CNSA), os valores não são divulgados oficialmente, mas acredita-se que sejam comparáveis aos da NASA.

Além do salário fixo, o regime de “serviço temporário de longo prazo” adotado pela NASA cobre todas as despesas associadas à missão, mesmo quando o período de trabalho se estende além do previsto, sem oferecer compensações extras pelo risco envolvido.

Além do valor monetário

Embora a remuneração possa parecer modesta diante dos riscos e desafios que implicam falhas de sistema e a necessidade de prolongar uma missão, muitos astronautas afirmam que a paixão pela exploração do desconhecido é o principal motor de sua carreira.

A dedicação desses profissionais transcende a questão financeira e se fundamenta no desejo de desbravar novas fronteiras e contribuir para o avanço do conhecimento humano sobre o universo.