vwalakte/Freepik Imposto de Renda.





Com o fim do Carnaval, é hora de começar os preparativos para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025.

A Receita Federal do Brasil iniciará o período de entrega da declaração referente aos rendimentos de 2024, com prazos que devem seguir o padrão dos anos anteriores, entre 17 de março e 31 de maio de 2025.

Para evitar erros ou omissões que possam levar a penalidades, os contribuintes precisam reunir documentos essenciais, como informes de rendimentos, comprovantes de despesas dedutíveis, e informações sobre bens e direitos.

A declaração pode ser feita de duas formas: a simplificada, que oferece um desconto fixo de 20% sobre os rendimentos tributáveis, e a completa, que permite deduzir despesas com saúde, educação e previdência.





O Governo Federal também trouxe novidades importantes para a declaração deste ano, como a ampliação da faixa de isenção para rendimentos de até R$ 5.000,00 mensais, e a proposta de tributação de dividendos.

Além disso, a Receita Federal disponibiliza ferramentas como o programa "Meu Imposto de Renda " e a opção de declaração pré-preenchida, que facilita o processo e ajuda a evitar erros.

É importante estar atento ao prazo de envio da declaração. O atraso pode resultar em multa mínima de R$ 165,74, podendo alcançar até 20% do imposto devido.

Para mais detalhes, os contribuintes podem acessar o site da Receita Federal e se manter informados sobre as obrigações fiscais.