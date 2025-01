Unsplash/Unseen Studio Todos os concursos já possuem data de inscrição definidas





Os próximos concursos públicos que vão acontecer pelo Brasil têm vagas para cargos na área policial e segurança, fiscal, bancários e mais. Entre os destaques, está o Concurso dos Bombeiros do Rio de Janeiro, que vai disponibilizar 50 vagas com um salário de cerca de R$ 4 mil, e também o concurso da Polícia Militar de Sergipe, com 335 vagas para níveis médio e superior com salários de até R$ 9 mil.

Na área bancária e financeira, o concurso do BANESE (Banco do Estado de Sergipe) vai disponibilizar 855 vagas com salários de até R$ 5,700. Confira os principais concursos que vão acontecer nos próximos meses em diferentes estados brasileiros. As informações são do Estratégia Concursos.

Polícia e segurança

Concurso Bombeiro RJ

Banca: UERJ

Período de inscrições: 15/01 a 04/02/2025

Data da prova: 22/02

Vagas: 50

Salário: R$ 4.227,16

Inscrição: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=14964



Concurso PM SE

Banca: Instituto Selecon

Período de inscrições: até 1º/02

Data da prova: 23/02/2025

Vagas: 335

Salário: R$ 3.370,00 a R$ 9.236,39

Inscrição: https://selecon.org.br/



Concurso Guarda de Serrania (MG)

Banca: IBGP

Período de inscrições: 19/05 a 23/06

Data da prova: 27/07/2025

Vagas: 04

Salário: R$ 2.102,36

Inscrição: https://novo.ibgpconcursos.com.br/concurso.jsp?cod=490



Concurso CGM Nova Iguaçu

Banca: Instituto Consulplan

Período de inscrições: até 10/02/2025

Data da prova: 09/03/2025

Vagas: 20 + CR

Salário: R$ 3.315,69 a R$ 7.327,10

Inscrição: https://concurso.institutoconsulplan.org.br/Login.aspx?key=609



Área fiscal

Concurso ISS Bela Vista do Paraíso (PR)

Banca: Instituto Unifil

Período de inscrições: até 06/02

Data da prova: 09/03

Vagas: 01

Salário: R$ 3.413,57

Inscrição: https://www.institutounifil.com.br/



Concurso ISS Caranaíba (MG)

Banca: Elo Assessoria

Período de inscrições: até 21/02

Data da prova: 23/03

Vagas: 01

Salário: R$ 3.492,80

Inscrição: https://www.eloassessoriaeservicos.com.br/concurso/96/detalhes



Concurso ISS Flores de Goiás (GO)

Banca: IBGP

Período de inscrições: 27/01 a 19/02

Data da prova: 16/03

Vagas: 02 + 06 CR

Salário: R$ 3.422,43

Inscrição: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/2025/prefeitura-flores-goias/



Bancária e Financeira

Concurso BANESE

Banca: Cesgranrio

Período de inscrições: 09/01 a 05/02

Data da prova: 06/04/2025

Vagas: 55 + 800 CR

Salário: R$ R$ 3.197,22 a R$ 5.720,79

Inscrição: https://concursos.cesgranrio.org.br/portal/avaliacoes/17



Área Legislativa

Concurso Câmara de Itupeva (SP)

Banca: Avança SP

Período de inscrições: até 27/01

Data da prova: 23/02/2025

Vagas: 11 + CR

Salário: R$ 2.832,47 a R$ 11.820,83

Inscrição: https://www.avancasp.org.br/informacoes/182/



Concurso Câmara de Uberaba (MG)

Banca: Instituto Consulpam

Período de inscrições: 24/02 a 19/03/2025

Data da prova: 04/05/2025

Vagas: 12 + 36 CR

Salário: R$ 1.918,64 a R$ 5.263,42

Inscrição: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=654



Conselhos profissionais

Concurso CRC DF

Banca: Instituto Unique

Período de inscrições: 22/01 a 17/03/25

Data da prova : 18/04/2025

Vagas: 03 + CR

Salário inicial : R$ 2.336,04 a R$ 4.320,00

Inscrição: https://www.estrategiaconcursos.com.br/pesquisa/?q=crc+df



Concurso CREA MA

Banca: IBGP

Período de inscrições: 13/01 a 14/02/25

Data da prova : 30/03/2025

Vagas: 27 + CR

Salário inicial : R$ 1.903,86 a R$ 11.530,00

Inscrição: https://www.estrategiaconcursos.com.br/



Tribunais, Defensorias e Ministério Público

Concurso MP CE

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 03/02 a 21/02/2025

Data da prova : 13/04/2025

Vagas: 01 + CR

Salário inicial : R$ 5.248,79 a R$ 7.439,09

Inscrição: https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/ministerio-publico-do-estado-do-ceara-mp-ce/



Concurso MPU

Banca: FGV

Período de inscrições: 13/01 a 27/02/2025

Data da prova : 04 de maio

Vagas: 172 + CR

Salário inicial : R$ 8.529,67 a R$ 13.994,80

Inscrição: https://conhecimento.fgv.br/concursos/mpu2025



Concurso TJ SP

Banca: Vunesp

Período de inscrições: 08/01 a 10/02/2025

Data da prova : 06 de abril

Vagas: 274

Salário inicial : R$ 9.061,53 + gratificações

Inscrição: https://www.vunesp.com.br/









Outros concursos

Concurso FUSAM Caçapava SP

Banca: Avança SP

Período de inscrições: até 17/02

Data da prova: 30/03

Vagas: 18 + CR

Salário: R$ 1.802,54 e R$ 10.119,90

Inscrição: https://www.avancasp.org.br/informacoes/186/



Concurso CISRU (MG)

Banca: IBGP

Período de inscrições: até 04/02

Data da prova: 23/03/2025

Vagas: 118 + CR

Salário: R$ 1.412,00 a R$ 8.419,22

Inscrição: https://novo.ibgpconcursos.com.br/



Concurso PPSA (RJ)

Banca: IDCAP

Período de inscrições: 05/02 a 17/03

Data da prova: 27/04

Vagas: 100 + CR

Remuneração: R$ 8.240,00 a R$ 19.610,00

Inscrições: https://www.idcap.org.br/informacoes/175/



Concurso IBAMA