Divulgação/MDS Bolsa Família garante ao menos R$ 600 por família por mês

O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro de 2025 é pago nesta sexta-feira (24). O calendário de pagamentos será feito de forma escalonada, com base no número final do NIS (Número de Identificação Social). Hoje, recebem os beneficiários cujo NIS termina com o número 5.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os pagamentos serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado.

Calendário de pagamentos de janeiro de 2025:

20 de janeiro: NIS final 1

21 de janeiro: NIS final 2

22 de janeiro: NIS final 3

23 de janeiro: NIS final 4

24 de janeiro: NIS final 5

27 de janeiro: NIS final 6

28 de janeiro: NIS final 7

29 de janeiro: NIS final 8

30 de janeiro: NIS final 9

31 de janeiro: NIS final 0

Previsão de pagamentos para o resto do ano:

Fevereiro: de 17/2 a 28/2

Março: de 18/3 a 31/3

Abril: de 15/4 a 30/4

Maio: de 19/5 a 30/5

Junho: de 16/6 a 30/6

Julho: de 18/7 a 31/7

Agosto: de 18/8 a 29/8

Setembro: de 17/9 a 30/9

Outubro: de 20/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 28/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

Valor do Bolsa Família

O benefício básico do Bolsa Família é de, no mínimo, R$ 600 por família. Além disso, são oferecidos adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Cadastro para o Bolsa Família

Para participar do programa, as famílias devem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que é o principal mecanismo de inclusão das famílias de baixa renda nos programas sociais do governo. A análise da elegibilidade é realizada com base nas informações do cadastro.

É importante notar que o simples registro no Cadastro Único não garante automaticamente a inclusão nos programas sociais, uma vez que cada um tem seus critérios específicos.

Requisitos para receber o Bolsa Família

A principal exigência para ter direito ao benefício é que a renda mensal por pessoa na família seja inferior a R$ 218. A renda total da família deve ser somada e dividida pelo número de membros. Caso o valor por pessoa seja abaixo desse limite, a família poderá ser beneficiada pelo Bolsa Família.

Além disso, os beneficiários devem cumprir algumas contrapartidas, como: