De acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), alguns medicamentos chegaram a ter aumentos de até 359% no preço em 2024. Alguns dos destaques estão com Rivaroxabana, Prednisolona e Tadalafila.

O levantamento foi feito por uma plataforma de comparação de preços da CliqueFarma que consultou os valores de 80 farmácias. Eles consideraram sempre o menor preço do medicamento no mês para fazer o cálculo O aumento foi bem acima do 4,5% autorizado pelo CMED.





Medicamentos que mais aumentaram em 2024

Rivaroxabana: anticoagulante para prevenir e tratar tromboses (+359%). Prednisolona: corticosteroide para inflamações e doenças autoimunes (+340%). Tadalafila: para disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e hipertensão arterial pulmonar (+328%). Ácido Fólico: prevenção de anemias e defeitos do tubo neural (+311%). Paracetamol + Fosfato de Codeína: para dores moderadas a intensas (+272%). Citrato de Tamoxifeno:tratamento de câncer de mama sensível a hormônios (+271%). Hidroclorotiazida + Olmesartana Medoxomila: trata hipertensão arterial, reduzindo a pressão e eliminando excesso de líquidos (+268%). Cloridrato de Clomipramina: antidepressivo para transtornos depressivos e obsessivo-compulsivos (+251%). Cloranfenicol + Fibrinolisina + Desoxirribonuclease: para infecções cutâneas, auxiliando na cicatrização (+249%). Letrozol: tratamento de câncer de mama em mulheres pós-menopausa (+248%).