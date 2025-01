Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Ministro Fernando Haddad teve discussões com opositores

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo estuda "providências criminais" contra a fake news sobre a taxação do Pix.



"Estamos discutindo providências, inclusive criminais, se for o caso, contra quem está propagando a fake news", disse ele nesta quarta-feira (15) a jornalistas, em Brasília.

De acordo com o ministro, a gestão está preocupada com a propagação de notícias falsas a respeito do Pix, que impulsionaram o surgimento de novos golpes.

"Há golpes sendo aplicados no comércio, de uma pessoa, ao tentar pagar com Pix, ser cobrada a mais do que quem está pagando em dinheiro", pontuou. "Isso pode ser caracterizado como um crime contra a economia popular".

O ministro também negou que o uso da ferramenta sofreu uma queda nos últimos dias. "Ele não foi menos utilizado. Quando pega a sazonalidade em janeiro na comparação com dezembro, não tem havido problemas", explicou. A fala do ministro vai de encontro à do Banco Central, que também considera a variação dos últimos dois meses dentro da sazonal de início de ano.

A Advocacia-Geral da União (AGU) foi acionada para encaminhar as ações criminais. "Quem está divulgando fake news está patrocinando organizações criminosas no país", afirmou Haddad.