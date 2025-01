Reprodução/BC BC faz ironia sobre fake news da taxação do Pix





Nesta quarta-feira (15), o Banco Central (BC) utilizou as redes sociais para desmentir, com bom humor, os rumores de que o PIX seria taxado ou que o sigilo bancário dos usuários estaria ameaçado. Com uma linguagem descontraída e referências ao hit do verão “Descer pro BC”, da dupla Brenno e Matheus, a instituição abordou diretamente as fake news que ganharam força nos últimos dias.

“Faaaaala meus amantes de teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento gratuito! BC Sincero na área para aliviar o coraçãozinho de quem desceu pro BC com a cabecinha cheia de fake news sobre cobrança de taxa no PIX e fim do sigilo bancário das suas movimentações financeiras. Hora de ouvir umas verdades que o vacilão da fake não quer te contar, bebê”, publicou o BC em tom irônico.

As informações falsas, que sugeriam que o governo estaria planejando taxar o PIX e eliminar a privacidade das transações, geraram confusão entre os usuários e foram usadas por golpistas para aplicar fraudes, como a emissão de boletos falsos.

Em resposta à polêmica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai editar uma medida provisória para garantir que transações realizadas via PIX permaneçam isentas de tributação. “Nunca houve intenção de cobrar imposto sobre o PIX”, afirmou o ministro, destacando que a MP também proibirá comerciantes de diferenciarem preços entre pagamentos em dinheiro ou via PIX.

O Banco Central, por sua vez, reforçou que o PIX segue gratuito para pessoas físicas e que a privacidade dos dados financeiros está protegida por lei. A instituição também destacou a importância de checar informações antes de compartilhar rumores, sobretudo aqueles que podem gerar pânico ou facilitar golpes.