Agência Brasil Reajuste foi de 4,77%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrou uma alta de 0,48% em dezembro de 2024, superando o aumento de 0,33% observado em novembro, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em comparação a dezembro de 2023, o INPC foi de 0,55%, o que indica uma leve desaceleração no ritmo de inflação no final do ano.

Com esse resultado, o INPC acumulou um aumento de 4,77% em 2024, ficando acima da alta de 3,71% registrada em 2023. O índice mede a variação dos preços para as famílias com renda de um a cinco salários mínimos e chefiadas por assalariados, e tem impacto direto no cálculo de reajustes de benefícios como as aposentadorias.

Aposentadorias

A partir dessa elevação do INPC, o teto da Previdência Social, que estabelece o valor máximo de aposentadorias, será ajustado para R$ 8.175,42, um aumento em relação aos atuais R$ 7.786,02. Esse valor também servirá como referência para o cálculo dos descontos da contribuição previdenciária nos salários dos trabalhadores com carteira assinada.

Vale destacar que o reajuste do INPC foi inferior ao aumento do salário mínimo, que subiu para R$ 1.518, um incremento de 7,5%. O aumento do piso nacional segue uma política de reajuste diferente, que considera o INPC acumulado até novembro (4,84%) e adiciona 2,5%, conforme o limite de aumento de despesas determinado pelo arcabouço fiscal aprovado no final de 2024.

Para os aposentados que recebem benefícios superiores ao salário mínimo, o Ministério da Previdência Social publicará uma portaria para oficializar o reajuste. Por exemplo, um segurado que recebeu R$ 2.000 em 2024 passará a receber R$ 2.095,40 em 2025.

Os depósitos de janeiro, para quem recebe acima do piso, serão feitos entre os dias 3 e 7 de fevereiro, seguindo a ordem do número final do cartão de benefício (sem o dígito).