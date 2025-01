Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Receita Federal

A partir deste ano, a Receita Federal passará a monitorar as transações realizadas por meio de cartões de crédito e instituições de pagamento, ampliando o escopo de fiscalização que antes se restringia a dados de bancos tradicionais. A medida inclui, agora, transações realizadas via Pix , além de informações sobre os próprios cartões.

O monitoramento se concentrará nas seguintes transações:

Pessoas físicas: transações de R$ 5 mil ou mais.

Pessoas jurídicas (empresas): transações de R$ 15 mil ou mais.

O objetivo da Receita Federal é aprimorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, garantindo maior coleta de dados e contribuindo para o combate à evasão fiscal. Além disso, a medida alinha o Brasil aos compromissos internacionais no contexto do Padrão de Declaração Comum (CRS), que visa promover a transparência nas transações financeiras globais.

O Fisco destacou que essa medida não constitui invasão de privacidade, mas sim um reforço nas ferramentas de fiscalização. Embora a medida não afete diretamente o cidadão comum, as empresas responsáveis pelas operações financeiras terão que reportar semestralmente à Receita Federal.

As informações serão enviadas por meio da declaração eletrônica e-Financeira, que faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). Este sistema busca padronizar e integrar informações sobre a gestão financeira e contábil das organizações.

Além do monitoramento das transações, a Receita Federal também controlará o cadastro de contas, a abertura e o fechamento de contas bancárias e operações relacionadas à previdência privada. Com isso, o órgão espera ampliar a fiscalização e garantir o correto pagamento de tributos, especialmente com o crescimento das transações digitais e o uso do Pix.