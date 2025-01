Agência Brasil Contas públicas registram superávit entre os maiores da série histórica





O Brasil fechou a balança comercial mundial de 2024 com um superávit de US$ 74,6 bilhões , de acordo com o boletim do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgado na segunda-feira (6). Este é o segundo melhor valor da série histórica, iniciada em 1989.

2023 teve resultado maior

O valor total é menor apenas do que o superávit de 2023. Naquele ano, o superávit foi de R$ 98,9 bilhões. O valor diminuiu cerca de 24,6%

Um dos grandes motivos da diminuição do superávit foi um menor volume de exportações. Comparado a 2023, as comercializações de 2024 diminuíram 0,8%, totalizando U$ 337 bilhões.

As importações, em contrapartida, cresceram 9%. Os valores de 2024 foram até 7,4% menores, mas o volume foi o maior da história - ajudando a desequilibrar a balança.

Importação e exportação

Em 2024, tivemos recorde de importação. Alguns dados importantes de importações:

Maior delas (25,6%) foi de bens de capital;

Bens de consumo tiveram aumento de 23,4% em relação a 2023;

Combustíveis a base de petróleo foram mais importados (5,8% do total);

Adubos ou fertilizantes somaram 5,2% das importações.

Dados importantes sobre exportação:

Queda total de 0,8% na exportação, somando US$ 337 bilhões;

Agropecuária teve queda de 11% em valor de exportações (com aumento de 0,7% do volume).

Petróleo bruto foi item mais exportado (US$ 44,8 bilhões);

Soja foi segundo item mais exportado (US$ 42,9 bilhões).

2025

Em 2025, espera-se um resultado parecido com 2024. Embora seja cedo para dar um número mais exato