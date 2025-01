shutterstock Prova, Enem, exame, teste, concurso

Os resultados finais do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão divulgados no dia 11 de fevereiro de 2025, segundo informações confirmadas pela Fundação Cesgranrio.

Inicialmente previstos para 21 de novembro de 2024, os resultados foram adiados após um acordo entre a União , o Ministério Público Federal (MPF) e a Cesgranrio , para reavaliação das provas e redações de 32.260 candidatos.

Nesta segunda-feira (6), começou a perícia médica para candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência. Esse processo, que envolve avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional, será realizado até o dia 10 de janeiro.



Somente candidatos aprovados na prova discursiva e que enviaram documentação médica durante o período de inscrição participam desta etapa. Serão excluídos da concorrência às vagas reservadas aqueles que:

- Não apresentarem documentação médica original ou autenticada em cartório.

- Enviarem documentos emitidos há mais de 36 meses, salvo nos casos de deficiência permanente ou Transtorno do Espectro Autista.

- Não forem reconhecidos como pessoas com deficiência na avaliação biopsicossocial.

Confira o cronograma atualizado do CNU:





- 11 e 12 de janeiro de 2025: Verificação presencial das condições fenotípicas (aparência) para candidatos negros e indígenas. A Fundação Cesgranrio filmará o procedimento, e candidatos que se recusarem a ser filmados ou a fornecer dados biométricos serão eliminados.

- 15 de janeiro de 2025 : Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos.

- 15 e 16 de janeiro de 2025: Período para interposição de recursos contra as notas preliminares da avaliação de títulos.

- 17 de janeiro de 2025 : Resultados preliminares da verificação das autodeclarações de candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência.

- 17 e 18 de janeiro de 2025: Prazo para recursos contra os resultados preliminares das autodeclarações.

- 11 de fevereiro de 2025: Divulgação do resultado dos recursos da avaliação de títulos e publicação dos resultados finais do concurso.

Alterações no Processo





De acordo com Alexandre Retamal, coordenador logístico do CNU, as mudanças incluíram cerca de 30 mil candidatos com base em critérios de cor e raça, visando equilibrar a correção de provas entre o sistema de cotas e ampla concorrência.

Além disso, casos de preenchimento incorreto no cartão de respostas foram revisados, e a prova de títulos passou a ser eliminatória para o cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS).