MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a cerimônia Nova Indústria Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, nesta segunda-feira (30 de dezembro), um despacho no Diário Oficial da União (DOU) anunciando o cancelamento das férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad .

De acordo com a assessoria do Ministério da Fazenda, Haddad retorna a Brasília nesta segunda-feira para cumprir a agenda previamente prevista com o presidente Lula.

"A decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de seu familiar, que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, motivo da marcação de férias para este período", afirmou a assessoria, em nota.

O ministro e o presidente têm reunião marcada no Palácio do Planalto pela manhã desta segunda-feira. De acordo com a agenda pública, o encontro será reservado entre os dois.