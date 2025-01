Foto: reprodução de TV Fernanda Torres se consagra e vence o Globo de Ouro de melhor atriz de drama





Fernanda Torres recebeu o prêmio de Melhor Atriz em filme de drama no Globo de Ouro neste domingo (5). A estatueta foi pelo longa Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles. Mas, fica a questão: ela precisará pagar algum imposto, como a polêmica que surgiu perante os atletas olímpicos premiados em 2024?

Fernanda Torres pagará imposto por Globo de Ouro?

Fernanda Torres não precisa pagar impostos pela premiação do Globo de Ouro . A atriz, ao contrário de atletas olímpicos premiados com medalhas, recebeu apenas o troféu e nenhum tipo de premiação financeira.

Ao contrário dela, os atletas premiados nos Jogos Olímpicos receberam até R$ 350 mil de prêmio, o que tecnicamente leva ao pagamento de um imposto pela renda, além das medalhas.

Fernanda, no entanto, recebeu apenas o troféu - uma estatueta de mármore e zinco banhada a ouro e com valor estimado em cerca de R$ 4,8 mil.

Porém, o valor não é relevante, porque desde 2007 o Brasil isenta de pagamento de tributos “objetos comemorativos recebidos em eventos culturais, científicos e esportivos realizados no exterior”.

Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui

Fernanda Torres estrelou Ainda Estou Aqui , dirigido por Walter Salles, um dos filmes nacionais mais aclamados da década. Ela arrecadou algumas premiações incríveis pelo longa.

Além do Globo de Ouro conquistado no domingo (5), Ainda Estou Aqui ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza , onde fez sua estreia. Outro prêmio de renome ao qual é pré-concorrente é o Oscar; o longa está entre os 14 pré-indicados e a lista oficial sairá no dia 17.