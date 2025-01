Agência Brasil Demais benefícios sociais seguem o mesmo calendário da aposentadoria

Aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os pagamentos de 2025 começarão a ser feitos com o novo valor do salário mínimo, que deve ser reajustado para R$ 1.518, o que representa um aumento de 7,5% em relação ao valor atual de R$ 1.421.

O primeiro pagamento com o novo valor será realizado entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro, de acordo com o número final do benefício.

Reajuste para quem ganha até um salário mínimo

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, o pagamento com o novo valor já será realizado a partir de 27 de janeiro, conforme o calendário abaixo.

Reajuste para quem ganha acima de um salário mínimo

Para aqueles que recebem mais do que um salário mínimo, o pagamento será reajustado a partir de 3 de fevereiro. O aumento para esse grupo ainda não está definido, pois depende do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que será divulgado no início de 2025 pelo IBGE. O INPC será utilizado para calcular o aumento para quem recebe acima de um salário mínimo.

Importante

Vale lembrar que os pagamentos relativos a dezembro de 2024, feitos já no início de janeiro de 2025, não sofrerão nenhum reajuste, independentemente do valor recebido.

Calendário de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS

Para os beneficiários que ganham até um salário mínimo, os pagamentos seguem o calendário regular. Confira as datas de pagamento de acordo com o final do Número de Inscrição Social (NIS):

Final do NIS 1: 27 de janeiro

Final do NIS 2: 28 de janeiro

Final do NIS 3: 29 de janeiro

Final do NIS 4: 30 de janeiro

Final do NIS 5: 31 de janeiro

Final do NIS 6: 1º de fevereiro

Final do NIS 7: 2 de fevereiro

Final do NIS 8: 3 de fevereiro

Final do NIS 9: 4 de fevereiro

Final do NIS 0: 5 de fevereiro

Para aqueles que recebem mais do que um salário mínimo, o pagamento será realizado entre 3 e 7 de fevereiro, conforme o número final do NIS.

Confira abaixo o calendário de pagamentos

Para beneficiários que ganham até um salário mínimo

Para beneficiários que ganham acima de um salário mínimo