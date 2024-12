Reprodução Concurso EBSERH 2025 é confirmado; veja cargos

O concurso público 2025 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) vai oferecer 545 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva na área da Saúde , conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (18).

Veja, a seguir, informações sobre as vagas ofertadas, a prova do concurso e a EBSERH.

Vagas

As oportunidades incluem cargos de níveis médio e superior, nas áreas Assistencial, Médica e Administrativa. As remunerações iniciais variam de R$ 2.707,15 a R$ 12.911,35.

A quantidade de vagas se divide da seguinte maneira:

Área assistencial: 330 vagas + CR

Área médica (diversas especialidades): 198 vagas + CR

Área administrativa: 17 vagas + CR

Datas

Ainda não foram publicadas as principais datas do concurso, que envolvem a inscrição, dia para pagamento de taxa, dia das provas e de publicação do resultado.

Cidades e lotações

A FGV, que fará a banca do concurso, já divulgou o Termo de Referência que mostra onde os aprovados irão trabalhar. Segundo o documento, serão ofertadas vagas para 46 unidades distribuídas em 38 cidades, como mostra a imagem abaixo:

Provas

Segundo o edital, os candidatos serão avaliados a partir das seguintes etapas:

Área médica e assistencial:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Área administrativa:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova Discursiva, de caráter classificatório; e

Prova de Títulos, de caráter classificatório.

O edital também prevê provas objetivas para todas as áreas. Serão 60 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas. Considera-se aprovado nesta etapa o candidato que tenha acertado, no mínimo, 30 pontos no total da prova. A duração será de 4 horas.

A prova discursiva será avaliada na escala de 0 a 20 pontos, aplicada apenas aos candidatos do edital Ebserh da área administrativa.

Para os cargos de nível médio, a etapa será uma redação, cujo tema será revelado durante a prova objetiva. O candidato deverá desenvolver o tema em 20 a 30 linhas.

Os cargos de nível superior terá avaliação com duas questões de conhecimentos específicos, sendo que cada uma delas terá no mínimo 10 e no máximo 15 linhas por questão.

Avaliação de títulos

O candidato com a inscrição deferida dos editais EBSERH deverá enviar, via link específico, no endereço eletrônico do IBFC. A Prova de Títulos e Avaliação de Experiência Profissional será avaliada na escala de: