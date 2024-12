Agência Brasil No relatório do deputado Reginaldo Lopes, apresentado na Câmara, foram incluídas mudanças





A Câmara dos Deputados inicia nesta terça-feira (17) a votação de um pacote de medidas fiscais que inclui a reforma tributária e o PLP ( Projeto de Lei Complementar ) 210/24, que estabelece limites para créditos tributários em caso de déficit público e regula o pagamento de emendas parlamentares.

A pauta estava prevista para ser votada anteriormente, mas foi adiada com o objetivo de garantir maior participação dos parlamentares, dado o impacto estratégico das propostas para o governo.

Apesar da expectativa de aprovação, existe preocupação com possíveis alterações que podem reduzir os efeitos planejados das medidas. A intenção é concluir a votação antes do início do recesso parlamentar, avançando na agenda econômica proposta pelo Executivo.

A reforma tributária, que propõe a substituição de cinco tributos existentes por três novos (IBS, CBS e Imposto Seletivo), estabelece um cronograma de implementação entre 2026 e 2033.

A proposta inclui benefícios como um programa de cashback para famílias de baixa renda e a definição de isenções e reduções tributárias para determinados produtos. Após sua aprovação inicial na Câmara, o texto foi modificado no Senado, exigindo nova apreciação pelos deputados.

No relatório do deputado Reginaldo Lopes, apresentado na Câmara, foram incluídas mudanças relevantes, como a reinclusão de bebidas açucaradas na base tributável e a exclusão de descontos para serviços de saneamento básico, veterinários, planos PET, água mineral e bolachas.

Além disso, manteve-se a tributação para SAF (Sociedades Anônimas de Futebol), conforme previsto no texto original. A aprovação das alterações requer o apoio de 257 deputados.





Ajustes no salário mínimo

Além da reforma tributária, a pauta do dia inclui outras propostas de impacto fiscal, como a definição de uma tributação mínima para multinacionais (PL 3817/24), ajustes no salário mínimo e no abono salarial (PL 4614/24 e PEC 45/24), e a criação de uma política nacional de visitação a unidades de conservação (PL 4870/24).

O PLP 210/24, que será votado em seguida, prevê a limitação de créditos tributários em períodos de déficit público. A sessão contará com discussões entre os líderes partidários para definição de estratégias.

