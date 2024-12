Embraer Portugal adquire 12 aeronaves A-29N Super Tucano da Embraer

O Ministério da Defesa Nacional de Portugal firmou um contrato com a Embraer para a aquisição de 12 aeronaves A-29N Super Tucano .

Com o acordo, Portugal se torna o primeiro país a operar esse tipo de aeronave, destinada a missões de treinamento avançado, ataque leve, apoio aéreo tático (CAS) e inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR) .

Características e modernização





A variante A-29N Super Tucano é equipada com aviônicos avançados e sistemas de comunicação compatíveis com a OTAN, além de outras capacidades adaptadas para atender aos requisitos específicos da Força Aérea Portuguesa.

A compra marca um passo importante na modernização da defesa aérea do país, destacando a versatilidade e a eficiência do modelo.

“Gostaríamos de agradecer ao Ministério da Defesa Nacional e à Força Aérea de Portugal pela confiança que depositam nas soluções da Embraer. Esse contrato nos dá a oportunidade de contribuir para a modernização da Força Aérea Portuguesa e de aprofundar ainda mais nossa forte parceria, abrindo caminho para uma cooperação industrial mais ampla com a indústria de defesa local”, afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

O A-29 Super Tucano é líder global em sua categoria, com mais de 260 unidades encomendadas e mais de 570 mil horas de voo, sendo 60 mil delas em combate. Reconhecido por sua confiabilidade e baixo custo operacional, o modelo é amplamente utilizado para missões que vão desde treinamento de pilotos até patrulhas aéreas e vigilância de fronteiras.



Com tecnologia de ponta, sistemas de armas avançados e estrutura robusta, o A-29N Super Tucano pode operar em condições austeras, incluindo pistas não pavimentadas e ambientes de baixa infraestrutura, reforçando sua flexibilidade operacional.

Essa aquisição posiciona Portugal como pioneiro no uso dessa nova versão da aeronave, reafirmando o compromisso do país com a modernização e eficiência em sua defesa aérea.