Vladimir Solomianyi/Unsplash Dólar chega a R$ 6,09, mas ameniza alta após leilão extra do BC

O dólar segue operando em alta nesta segunda-feira (16) e voltou a se aproximar de R$ 6,10. A cotação atingiu R$ 6,09 na máxima, por volta das 9h30. Às 9h33, o foi realizado um leilão extraordinário pelo Banco Central (BC), que vendeu US$ 1,6275 bilhão, na maior intervenção no mercado à vista desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.

Além do leilão à vista, o BC fez uma segunda intervenção no câmbio por volta das 10h25, na qual foram vendidos US$ 3 bilhões em um certame de linha, com compromisso de recompra.

Quando as intervenções terminaram, a cotação caiu para R$ 6,03. No entanto, ela voltou a subir por volta das 11h30, numa arrancada de 0,74%, a R$ R$ 6,08.

O BC já havia feito um leilão na sexta-feira (13), no qual vendeu US$ 845 milhões. Antes disso, a última intervenção do dólar à vista deu-se em 30 de agosto.

A semana deve ter uma série de divulgações econômicas importantes, como a votação do pacote fiscal do governo no Congresso Nacional e a reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para definição das novas taxas de juros americanas.