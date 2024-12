Reprodução/Instagram Lula em coletiva de imprensa no Hospital Sírio-Libanês

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (15) que a conclusão das negociações do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia era uma "questão de honra".

A declaração foi dada em uma aparição surpresa do petista na coletiva de imprensa da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após receber alta.

Em seu pronunciamento, Lula explicou que achava que estava "curado" depois de ter sofrido uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em outubro passado, por isso decidiu participar da cúpula de presidentes do Mercosul, em 5 e 6 de dezembro, no Uruguai, ocasião em que foi anunciada a conclusão das tratativas com a UE.

"Era questão de honra fazer o acordo, porque eu tinha dito à companheira Ursula von der Leyen [presidente da Comissão Europeia] que se não tivesse acordo eu não iria mais participar de acordo nenhum. E conseguimos fazer", afirmou.

O tratado passará agora pelo processo de revisão legal e tradução, antes de ser submetido à assinatura das partes, o que deve levar cerca de um ano.