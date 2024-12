Henrique Neri Starlink está desde fevereiro de 2022 no Brasil

A Starlink , serviço de internet via satélite da SpaceX, do bilionário Elon Musk, chegou ao Brasil em 2022 com a promessa de expandir a conectividade em regiões remotas.

Essas áreas incluem tanto espaços distantes da área urbana, como zonas rurais mais afastadas, até embarcações no meio do oceano. Entretanto, aqueles que querem a internet de Elon Musk nas próprias residências também podem contratá-la.

Confira, a seguir, os preços dos planos da Starlink:

Planos residenciais

A opção residencial é para quem busca internet doméstica. O valor do serviço é de R$ 184 por mês, mas exige um investimento inicial de R$ 2.000 para aquisição do equipamento padrão, que pode se auto direcionar para melhorar a conectividade.

Planos para motorhomes e viagens

Viajantes e motoristas de trailers podem garantir a conectividade no trânsito com os planos da Starlink. Os preços variam conforme a cobertura:

R$ 450/mês para sinal regional.

R$ 1.040/mês para sinal global, atendendo usuários em múltiplos países.

Também é necessário adquirir o equipamento de instalação por R$ 2.000.

Planos para embarcações

Ideal para uso em alto-mar, o plano garante internet ilimitada em três categorias:

50 GB: R$ 1.283 ao mês;

1 TB: R$ 5.132 ao mês;

5 TB: R$ 25.659 ao mês.

Como se trata de um plano mais robusto, requer um equipamento especial que custa R$ 12.830.

Plano para empresas

A Starlink também oferece planos corporativos, a partir de R$ 184 mensais (mais impostos). O investimento também requer o equipamento de instalação por R$ 2.000.

Como contratar os serviços da Starlink?

Aqueles que quiserem usufruir da internet de Elon Musk no Brasil devem visitar o site oficial da empresa para realizar a contratação e seguir o passo a passo: