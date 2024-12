reprodução/Polícia Civil Imagens de câmeras de segurança mostram menor aprendiz ajudando o suspeito





Uma menor aprendiz de 14 anos ajudou o gerente Eduardo Barbosa de Oliveira , de 44 anos, a sair da agência do Banco do Brasil , em Vitória ( ES ) , com parte da quantia de R$ 1,5 milhão escondida dentro de caixas de papelão . Segundo a Polícia Civil, a adolescente não sabia o que estava carregando.

O furto aconteceu no dia 14 de novembro. Eduardo e sua companheira, Paloma Duarte Tolentino, de 29 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul .O g1 teve acesso ao processo que tramita contra os dois.

O casal foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) à Justiça do Espírito Santo no dia 4 de dezembro por furto qualificado e lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, os dois percorreram mais de 2 mil km com a quantia furtada, antes de serem pegos pela PRF. Eduardo foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria, no Rio Grande do Sul; Paloma deu entrada no Presídio Regional, também em Santa Maria.

Depoimento da menor aprendiz

Segundo a polícia, a jovem atuava como menor aprendiz há dois meses na agência. No dia do furto, ela estava trabalhando, quando Eduardo, que era seu superior, pediu ajuda para levar quatro caixas de papelão até o veículo, no estacionamento da unidade.

De acordo com o depoimento, Eduardo disse à adolescente que as caixas continham documentos importantes que seriam transferidos para outro país. A menor aprendiz relatou aos policiais que chegou a dizer que recebeu a instrução do banco para não retirar nada do local, mas o funcionário disse que era para ela ajudar a carregar as caixas e que não haveria problema nenhum.

Imagens anexadas ao processo mostram a menina e Eduardo com caixas de papelão nas mãos no estacionamento da agência às 17h15. Dias antes, Eduardo teria comentado com a jovem que pediria demissão do banco para morar no Uruguai com a atual companheira.

Ex-esposa prestou depoimento

A ex-mulher de Eduardo também foi ouvida como testemunha pela Polícia Civil e revelou que encontrou o ex-marido na manhã do dia do crime. Na ocasião, ele teria dito que se ausentaria por um tempo. O funcionário transferiu um carro para a mulher e deu uma quantia de R$ 20 mil para que ela cuidasse dos dois filhos que tiveram juntos.

Segundo o depoimento, a mulher devolveu os R$ 20 mil pagos por Eduardo assim que soube que poderia ser parte do dinheiro furtado na agência.





O furto

Eduardo, funcionário do Banco do Brasil, e sua namorada, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-158, em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, no dia 18 de novembro.

Na ocasião, eles transportavam R$ 1,5 milhão em um Jeep Renegade que foi interceptado após informações indicarem que o homem estaria em fuga com o valor desviado. Os dois, nascidos no Espírito Santo, foram apresentados à polícia judiciária. As cédulas e o veículo foram apreendidos. Segundo o superintendente, Paloma confessou o crime e confirmou que o casal tentava fugir do país.