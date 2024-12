Marcello Casal Jr/Agência Brasil Governo Lula propõe salário mínimo de R$ 1.517 para 2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve propor um salário mínimo de R$ 1.517 para o ano de 2025 . Este valor representa um aumento de R$ 105 em relação ao atual salário mínimo de R$ 1.412.

A proposta é baseada na correção do salário mínimo de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro, que foi divulgado nesta terça-feira (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa acumulada do INPC nos últimos 12 meses foi de 4,84%.

Nova regra de correção

A equipe econômica do governo Lula sugere a implementação de uma nova regra para o reajuste, que limitaria o aumento do salário mínimo a até 2,5% acima da inflação.

O cálculo seria feito da seguinte forma: o salário mínimo é corrigido pela inflação do INPC e, em seguida, esse valor é ajustado com o limite de 2,5% a mais, conforme a nova proposta do governo. O objetivo é garantir que o aumento não ultrapasse esse teto.

A regra vigente atualmente prevê que o salário mínimo seja ajustado pela inflação de 12 meses até novembro, além da variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores.

Para 2025, o PIB de referência é o de 2023, que cresceu 3,2%. Isso faria o salário mínimo aumentar para R$ 1.528, um aumento de R$ 116. Porém, com a nova proposta do governo Lula, o valor seria R$ 11 menor, totalizando R$ 1.517.

Histórico e impacto fiscal

Nos últimos 29 anos, o salário mínimo foi reajustado em 2,5% acima da inflação em 15 ocasiões. A equipe econômica do governo Lula decidiu limitar o reajuste para controlar os gastos com despesas obrigatórias, como aposentadorias, pensões, abono salarial e seguro-desemprego, que são indexados ao salário mínimo. A medida visa adequar os gastos públicos ao teto de despesas do marco fiscal.

Comparação com o governo Bolsonaro

Durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), o salário mínimo foi reajustado apenas com base na inflação acumulada do INPC. Entre 2020 e 2022, o aumento do salário mínimo foi praticamente igual à variação do INPC.

Já no governo Lula, em 2023, o salário mínimo foi reajustado de R$ 1.302 para R$ 1.320, a partir de maio. Em agosto de 2023, o Congresso aprovou uma proposta do governo Lula para voltar à valorização do salário mínimo, similar à política adotada antes do governo Bolsonaro.