Reprodução/iG Minas Gerais IPCA foi divulgado nesta terça-feira (10)

A inflação do Brasil teve alta de 0,39% em novembro , representando uma queda de 0,17 ponto percentual em relação ao mês anterior , que registrou 0,56%. O resultado foi principalmente influenciado pelos aumentos nos preços dos alimentos, em especial nas carnes (8,02%), nas passagens aéreas (22,65%), e no cigarro (14,91%). De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) , os valores acumulados são de 4,29% no ano e 4,87% nos últimos 12 meses.

Impactos no índice de novembro

O grupo Alimentação e Bebidas teve um aumento de 1,55%, com impacto de 0,33 ponto percentual (p.p.) no índice geral. A alta foi puxada pelas carnes, que subiram mais de 8% em novembro. A menor oferta de animais para abate e o aumento das exportações afetaram a disponibilidade do produto.

“A alta dos alimentícios foi influenciada, principalmente, pelas carnes, que subiram mais de 8% em novembro. A menor oferta de animais para abate e o maior volume de exportações reduziram a oferta do produto”, ressaltou o gerente do IPCA e INPC, André Almeida.

No setor de Transportes, o índice subiu 0,89%, impulsionado principalmente pelo aumento nas passagens aéreas, que tiveram alta de 22,65%. Este aumento contribuiu com 0,13 p.p. para o índice geral. Por outro lado, os combustíveis tiveram variações negativas, com quedas de 0,19% no etanol e 0,16% na gasolina.

O grupo de Despesas Pessoais teve um aumento de 1,43%, com destaque para o cigarro, que subiu 14,91%, após o reajuste no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). As altas também foram observadas em pacotes turísticos (4,12%) e hospedagem (2,20%).

Queda no grupo de Habitação

O grupo Habitação teve a maior queda no mês, com uma redução de 1,53%, impactado pela energia elétrica residencial, que teve uma queda de 6,27%. Isso se deve à aplicação da bandeira tarifária amarela, que entrou em vigor em 1º de novembro, além de reajustes tarifários regionais.

Inflação regional

Todas as localidades pesquisadas apresentaram variações positivas. Rio Branco teve a maior variação, com 0,92%, devido ao aumento das carnes. Porto Alegre registrou a menor variação, com 0,03%, devido à queda no preço da energia elétrica.

INPC também apresenta alta

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) subiu 0,33% em novembro, com uma queda de 0,28 ponto percentual em relação ao mês anterior. O INPC acumulou alta de 4,27% no ano e 4,84% nos últimos 12 meses. O aumento nos preços alimentícios foi a principal contribuição para a aceleração do índice.

Em termos regionais, Rio Branco registrou a maior variação (0,89%), enquanto Porto Alegre teve a menor (-0,02%), devido à queda nos preços da energia elétrica e da gasolina.