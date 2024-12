Reprodução Momento da operação

O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) desmantelou uma rede de call centers responsáveis por aplicar golpes financeiros em cidadãos de diversos países, incluindo membros da União Europeia, Reino Unido, Canadá e Brasil. Segundo as autoridades russas, mais de 100 mil pessoas foram vítimas do esquema em todo o mundo.

Durante a operação, as autoridades encontraram documentos nas mesas dos atendentes dos call centers. Um dos papéis continha uma observação preocupante: "Poupança inferior a 10 mil, muito medroso, deve cair no golpe em breve".

A investigação revelou que a operação era liderada por David Kezerashvili, ex-ministro da Defesa da Geórgia e figura central do Milton Group, uma organização criminosa que estaria gerando receitas de cerca de US$ 1 milhão por dia (aproximadamente R$ 6 milhões).

Kezerashvili, que é considerado foragido, estaria em Londres. Durante a operação da FSB, 11 gerentes e funcionários dos call centers foram detidos, e as investigações continuam.

A FSB identificou os chefes dos call centers na Rússia como Keselman Ya.D., de nacionalidade israelense e ucraniana, e Todva D., também israelense e georgiano. As investigações continuam, com a polícia internacional em busca dos responsáveis ainda foragidos.

Funcionamento do golpe

Em abril de 2023, a BBC publicou detalhes sobre o funcionamento do golpe bilionário. O grupo Milton usava cerca de 152 marcas fictícias, como EverFX, Solo Capitals e Coinevo, para enganar as vítimas. Os golpistas atraíam as pessoas por meio de anúncios nas redes sociais, prometendo elevados retornos financeiros em investimentos de criptomoedas.

Após o contato inicial, os golpistas convenciam as vítimas a realizar investimentos, mesmo após sofrerem perdas sucessivas.

"As vítimas pensam que têm uma conta real com a empresa, mas não há, na verdade, nenhuma transação, é apenas uma simulação", disse um ex-funcionário do grupo Milton à BBC. A emissora britânica acompanhou uma operação das autoridades alemãs e georgianas em call centers localizados em Tbilisi, na Geórgia.