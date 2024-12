Reprodução Mega-Sena: idoso morre 24 dias após retirar prêmio superior a R$ 200 milhões

Antônio Lopes de Siqueira , de 73 anos, morreu em 4 de dezembro após sofrer uma parada cardiorrespiratória , menos de um mês depois de ganhar R$ 201 milhões na Mega-Sena. Ele falecera enquanto realizava um tratamento odontológico em Cuiabá , no Mato Grosso, semanas após o sorteio.

A causa da morte ainda está sendo investigada. De acordo com uma fonte próxima à família, Siqueira deixa uma herança milionária para sua esposa e três filhos, além de quatro netos.

Siqueira, que havia ganhado o prêmio de R$ 201.963.763,26 no concurso 2.795 da Mega-Sena, foi encontrado no consultório odontológico em parada cardiorrespiratória. O boletim de ocorrência revela que ele foi encontrado pela equipe do SAMU caído de barriga para cima e sem sinais vitais, há mais de 30 minutos. Apesar de ser levado ao Hospital Universitário Júlio Müller, ele não resistiu. Ele sofria de hipertensão e diabetes, o que pode ter contribuído para o mal súbito.

Ainda segundo a TV Centro América, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) apontou a "parada cardiorrespiratória" como causa preliminar da morte, mas afirmou que ainda não é possível determinar se essa foi a causa definitiva. Exames complementares serão realizados para esclarecer os detalhes. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias da morte, ouvindo o dentista responsável e as testemunhas presentes no momento.

Antônio havia sido o único ganhador do prêmio da Mega-Sena, sorteado no dia 9 de novembro, e, segundo familiares, ainda estava decidindo o que fazer com a fortuna. A decisão de iniciar o tratamento odontológico era um dos primeiros passos para usar o dinheiro ganho. Uma pessoa próxima à família relatou: "Ainda estava vendo o que iria fazer. Não deu tempo de usufruir".

A família, originária de Jaciara, decidiu realizar o velório e o enterro na cidade natal, apesar de Siqueira morar em Cuiabá. A clínica odontológica onde ele foi atendido também emitiu uma nota, dizendo que está colaborando com as investigações e prestando apoio à família.