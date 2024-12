Divulgação/Itaú Unibanco Loja na região de Bela Vista na capital paulista é um dos imóveis que será leiloado





O Itaú Unibanco coloca à venda 13 imóveis, por meio do site da Taba , incluindo prédios, lojas e terrenos. A arrecadação com a comercialização do total de imóveis pode superar R$ 60 milhões. O leilão faz parte de processos de desmobilização de ativos da instituição financeira.

Os ativos estão distribuídos na capital paulista, em Santos (SP), em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Gonçalo (RJ), Umuarama (PR), Joinville (SC) e Goiânia.

O certame, com encerramento previsto para às 14h do dia 13 de dezembro, se destina a empresários e investidores. Há possibilidade de prorrogação por mais uma semana, para envio de propostas.

Quem arrematar um ou mais imóveis terá desconto de 10% se fizer o pagamento à vista.Há possibilidade também de parcelamento do desembolso em até 78 vezes, conforme condições especificadas no edital do certame.

Valores

Oferecida por R$ 2.034.400, o imóvel comercial com valor mais em conta fica em Santos (SP). O de maior valor, localizado em Umuarama (PR), é avaliado em R$ 12.381.126.

No município paranaense e em Goiânia (GO), os prédios estão alugados até 2027, o que significa renda garantida, na largada, para quem comprá-los. No caso dos terrenos, os valores ofertados vão de R$ 386.070 a R$ 493.770.

Os imóveis não têm dívidas atreladas a eles. Este é o segundo leilão de ativos do Itaú Unibanco realizado pela Taba. No primeiro certame, foram vendidos três imóveis comerciais.