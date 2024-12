Eduardo Lopes/Imagem Paulista Prêmio Caboré aconteceu em São Paulo, na quinta-feira (4)





O prêmio Caboré 2024 , um dos principais da comunicação no Brasil, premiou as melhores agências e empresas da área na noite desta quarta-feira (4), no Clube Atlético Monte Líbano , em São Paulo.

A premiação é feita pelo Meio & Mensagem há 45 anos e procura reconhecer talentos e inovações que contribuíram, naquele ano, para o avanço e melhora do setor de comunicação.

Os ganhadores das 14 categorias do Caboré foram convidados a subir ao palco para receber a Coruja, troféu-símbolo da premiação. Os indicados e não vencedores ganharam uma placa de reconhecimento da premiação.

Foram indicadas diversas agências de publicidade, veículos, plataformas de mídia, anunciantes, produtoras e empresas de comunicação. Ao todo, eram 24 profissionais e 18 empresas concorrendo; oito profissionais e seis empresas foram consagradas com o troféu. Eles foram escolhidos em votação online pelos assinantes do Meio & Mensagem.





Conheça os vencedores do Caboré 2024

Dirigente da Indústria da Comunicação

Patrícia Muratori (YouTube)

Disputou com: Leonardo Chebly (Neooh) e Paulo Marinho (Globo)

Agência de Comunicação

AlmapBBDO

Disputou com: DM9 e Gut

Anunciante

Coca-Cola

Disputou com: BYD e Nubank

Profissional de Marketing

Renata Gomide (Grupo Boticário)

Disputou com: Ionah Kochen (Nestlé) e Marcel Sacco (BRF)

Profissional de Criação

André Kassu (CP+B)

Disputou com: Felipe Cury (Le Pub) e Rodrigo Almeida (Artplan)

Profissional de Estratégia

Rita Almeida (AlmapBBDO)

Disputou com: Carol Mello (Galeria) e Juliana Elia (Publicis)

Profissional de Atendimento e Negócios

Raphaella Martins (Meta)

Disputou com: Carol Boccia (BETC Havas) e Verônica Gordilho (Africa Creative)

Profissional de Mídia

Andre Scaciota (Itaú)

Disputou com: Stella Lopes (Ambev) e Vitor Miguel (WMcCann)

Plataforma de Conteúdo

Netflix

Disputou com: Record e Metrópoles

Plataforma de Comunicação

Mercado Ads

Disputou com: Kwai e Pluto TV

Profissional de Veículo

Marcelo Pacheco (Eletromidia)

Disputou com: Bebeto Pirró (UOL) e Gleidys Salvanha (Google)

Profissional de Inovação

Nohoa Arcanjo (Creators LLC)

Disputou com: Cecília Varanda (Unilever) e Daniel Martins (Galeria e Gux)

Serviço de Marketing

BR Media Group

Disputou com: Streetwise e Winnin

Produção

Jamute

Disputou com: Aventura e The Youth