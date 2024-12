Reprodução/EPTV Ceia de natal vai ficar mais cara neste ano? Confira as alterações de preço

Os produtos consumidos durante a ceia de Natal de 2024 devem ter um aumento médio de 5,8% , conforme projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC) . O cálculo foi feito com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de novembro, que mede a variação dos preços de produtos e serviços.

Os principais responsáveis pela alta nos preços são itens como livros (12%), produtos para a pele (9,5%) e alimentos consumidos no domicílio (8,3%). Em 2023, os livros também lideraram as altas da inflação natalina, com 9,1%. Já produtos como perfumes (7,9%) e sapatos infantis (7,3%) também devem registrar aumento.

Por outro lado, alguns itens terão preços menores, como bicicletas (-6,2%) e aparelhos telefônicos (-5,5%), além dos brinquedos, que terão uma redução de 3,5% em relação a 2023.

Confira:

A CNC também projetou que o crescimento nas vendas de Natal será de R$ 1,1 bilhão, com uma alta de 1,3% em relação ao ano anterior, já descontando a inflação. A expectativa é que as vendas totais alcancem R$ 69,75 bilhões, com os setores de hipermercados e supermercados liderando, respondendo por 45% do faturamento.

A CNC estima que aproximadamente 98 mil pessoas serão contratadas temporariamente para o setor do comércio neste final de ano, um número ligeiramente abaixo dos 100,4 mil contratados em 2023. Essa redução é explicada pelo aumento do quadro de funcionários ao longo de 2024. O bom momento do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego a 6,2%, também é apontado como um fator que impulsiona o aumento nas vendas.