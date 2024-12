FreePik Brasil registrou a maior alta percentual na soma das riquezas do grupo dos bilionários

O Brasil tem 19 novos nomes ao seleto grupo de bilionários em 2024 . Agora, o país conta com 60 pessoas na lista, um crescimento de 33% em relação ao ano anterior. Com esse aumento, o país agora ocupa o segundo lugar nas Américas em número de bilionários , atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 835, de acordo com o relatório Billionaire Ambitions Report 2024 , divulgado pelo banco suíço UBS .

Além do crescimento no número de bilionários, o Brasil registrou a maior alta percentual na soma das riquezas desse grupo. As fortunas acumuladas dos bilionários brasileiros atingiram US$ 154,9 bilhões (R$ 927 bilhões) , um aumento de 37,7% em comparação a 2023 .

Comparação com outros países





Nos Estados Unidos, o número de bilionários cresceu 11% no mesmo período, enquanto o montante total de suas riquezas subiu 27,6%, alcançando US$ 5,838 trilhões (R$ 34,936 trilhões).

Apesar de superar países como Canadá e México em quantidade de bilionários, as fortunas totais acumuladas no Brasil ainda são inferiores. No Canadá, o valor chega a US$ 213,3 bilhões (R$ 1,276 trilhão), e no México, a US$ 199,7 bilhões (R$ 1,195 trilhão).

Veja a lista de bilionários por país





Argentina: 4

Brasil: 60

Canadá: 46

Chile: 5

Colômbia: 1

México : 8

Peru: 0

Estados Unidos: 835

Total: 973

Veja os maiores bilionários brasileiros

Eduardo Saverin (Facebook): US$ 33,4 bilhões Vicky Safra e família (Banco Safra): US$ 18 bilhões Jorge Paulo Lemann e família (AB Inbev/3G Capital): US$ 14,5 bilhões Marcel Herrmann Telles e família (AB Inbev/3G Capital): US$ 9,8 bilhões Carlos Sicupira e família (AB Inbev/3G Capital): US$ 7,9 bilhões Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): US$ 6,2 bilhões Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): US$ 5,8 bilhões André Esteves (BTG Pactual): US$ 4,9 bilhões Miguel Krigsner (O Boticário): US$ 4,7 bilhões João Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): US$ 4,3 bilhões