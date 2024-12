Agência Brasil O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em coletiva para explicar as regras do plano de corte de gastos

O Brasil, apesar de registrar possivelmente um crescimento econômico de 3% em 2024, após alcançar a marca de 0,9% de alta no PIB (Produto Interno Bruto) no 3º trimestre, deve perder uma posição no ranking das maiores economias do mundo , caindo da nona para a décima posição, conforme as estimativas mais recentes do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O país será ultrapassado pelo Canadá, de acordo com as projeções divulgadas em outubro pelo FMI . A comparação internacional leva em consideração a cotação do dólar, que se valorizou mais de 25% em relação ao real neste ano, fazendo com que o PIB brasileiro, em termos de dólares, seja relativamente menor comparado a outras economias.

O FMI prevê que, em 2025 e 2026, o Brasil continuará ocupando a décima posição. No entanto, a partir de 2027, o Brasil deve recuperar uma posição, ultrapassando o Canadá para voltar ao nono lugar. Em 2028, com a queda da Itália para a décima posição, o Brasil se tornará a oitava maior economia do mundo, posição que se manterá em 2029.

Entre as economias globais, destaca-se a ascensão da Índia, que, após ultrapassar o Japão em 2027, se tornará a terceira maior economia do planeta em 2028, superando também a Alemanha. No entanto, a Índia ainda estará atrás das duas maiores economias, Estados Unidos e China, com um PIB significativamente inferior ao deles.

Ranking das Maiores Economias do Mundo (Projeção):

1º - Estados Unidos

A maior economia global, com forte presença nos setores de serviços, indústria e agricultura. O país continua sendo líder em produtos como energia, automóveis, alimentos e serviços financeiros.

2º - China

Com 1,4 bilhão de habitantes, a China é uma potência global na produção agrícola e industrial. Apesar de desafios internos, como o crescimento mais lento e problemas no setor imobiliário, continua sendo um gigante exportador.

3º - Alemanha

A maior economia da União Europeia, forte na indústria automotiva e no modelo de pequenas e médias empresas. Enfrenta desafios como a crise energética e a inflação, mas mantém alta competitividade global.

4º - Japão

Líder em tecnologia e eletrônicos, o Japão enfrenta um crescimento lento devido ao envelhecimento populacional. No entanto, continua sendo referência em robótica e semicondutores.

5º - Índia

Com um setor de serviços em expansão, especialmente em tecnologia e terceirização, a Índia também é uma grande economia agrícola. Espera-se que se torne a terceira maior economia até 2032.

6º - Reino Unido

A maior economia da Europa após a recessão de 2023, o Reino Unido mantém forte presença no setor financeiro e exporta produtos farmacêuticos e automóveis.

7º - França

Com uma economia em recuperação, a França se destaca pelo setor de serviços e turismo. Sua produção agrícola, especialmente vinhos e queijos, é uma das mais significativas da União Europeia.

8º- Itália

Apesar de desafios fiscais, a Itália permanece uma economia industrializada, com forte presença no setor automotivo, têxtil e metalurgia. O turismo e a agricultura também são essenciais para o seu PIB.

9º - Canadá

Com vastos recursos naturais e um mercado agrícola forte, o Canadá é altamente dependente do comércio e dos serviços. Sua proximidade com os EUA beneficia sua economia, embora enfrente desafios no mercado de trabalho.

10º - Brasil

O Brasil, com uma população de 212,5 milhões, está em recuperação após recessões passadas. O país é impulsionado pela agricultura, especialmente na produção de soja e carne, além de ter um setor de serviços e investimentos estrangeiros significativos, como em automóveis, celulose e tecnologia.